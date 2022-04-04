Что произошло с Кишиневом, который сам 30 лет страдает от российской агрессии?

Президент Молдовы Майя Санду неожиданно заявила: Кишинев не будет поддерживать санкции против России. Молчание ягнят. Куда дует ветер «молдавского нейтралитета»?

Из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия оказалась под санкциями, масштабы которых история не знала. Владимир Путин, пытаясь в очередной раз разыграть газовую карту, издал указ о продаже энергоносителей за рубли. Кремль решил так карать страны, которые РФ признала «недружественными» из-за санкционной политики. Но есть и список «дружественных» стран. Среди них на этот раз оказалась... республика Молдова во главе с ее проевропейской лидером Майей Санду.

Нерублевый «нейтралитет»

В пятницу, 1 апреля, лидер Молдовы Майя Санду неожиданно заявила: Кишинев не будет поддерживать санкции против России. Руководство Молдовы считает, что санкции имеют исключительно экономическое содержание, а вот от политической позиции Молдовы и так ничего не изменится. Санду объяснила, что страна зависима от энергоресурсов из России, поэтому иного решения вопроса пока нет. Президент объяснила отказ поддерживать антироссийские санкции еще и заботой об украинских беженцах.

«Когда мы говорим о санкциях в целом, не прибегая к деталям, это очень поверхностный подход. Что могут означать санкции по экспорту и импорту? У нас и так нет доступа ни на украинский рынок, ни на русский и белорусский. Потому что есть это препятствие – война. И экспорт, и импорт с этими странами заблокированы. Можем сегодня покинуть страну без природного газа и электричества? Нет, мы не можем. Ни ради наших граждан, ни ради 100 тыс. украинских беженцев, 50 тыс. из которых дети», – сказала президент в интервью молдавским СМИ.

В самой Молдове и без Санда есть силы, прилагающие максимальные усилия, чтобы и Молдова оказалась в списке «друзей Путина». С подачи пророссийских партий – социалистов и коммунистов дискуссия вокруг молдавского «нейтралитета» на фоне войны в Украине приобрела новый смысл. Парламентский блок социалистов и коммунистов, фактическим лидером которого является экспрезидент Игорь Додон, внес на рассмотрение древний законопроект «О постоянном нейтралитете», который, по логике молдавских пророссийских сил, не должен распространяться на Приднестровье.

Собственно, законопроект исключал участие Молдовы в военных конфликтах и ​​военных альянсах, а на ее территории запрещалось бы размещение иностранных войск.

Наряду с этими декларативными нормами, предполагалось еще одно интересное ограничение, которое могло бы ударить по Украине в нынешней ситуации. Речь идет ограничить транзит военной техники и амуниции через Молдову. Именно в этом Украине нуждается во время российского полномасштабного наступления. Учитывая, что Молдова граничит с Украиной и Румынией, это могло бы создать сложности с получением грузов от румынских партнеров. Законопроект заблокировали депутаты Санду – партия «Действие и солидарность» (PAS), напомнив, что нейтральный статус и так закреплен в конституции Молдовы. При этом блокировка «додоновского» законопроекта напоминает скорее внутриполитическую игру, потому что в экономической плоскости Кишинев не то, что не поддержал санкции, но и всячески оказывает содействие российским компаниям.

«Поддержка Украины в молдавском политическом классе четко поделена на геополитические предпочтения. Те, кто позиционировал себя как друзья России сегодня не поддерживают Украину, максимум, на что они согласны, это высказаться в пользу украинских беженцев. В то же время, практически все проевропейские силы открыто поддерживают Украину и жестко критикуют РФ. Те же, кто сохраняет «нейтралитет», это как правило кремлевские «консервы», которые позже должны были играть на проевропейском поле Молдовы в пользу Москвы, но сейчас в силу сложившихся обстоятельств вынуждены делать вид, что «ни с теми, ни с этими», – объясняет молдавский журналист Андрей Андриевский.

Экономика «маленькой страны»

Чтобы понимать внутренний политический контекст всех последних заявлений и действий Кишинева, следует напомнить: лидер страны Мая Санду получила абсолютную власть после победы ее партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах в 2021 году. Тогда эта политическая сила сформировала в новом парламенте депутатское монобольшинство, а бывший президент Игорь Додон, хоть сейчас и составил мандат, завел свою партию в парламент, объединившись с Коммунистической партией Молдовы. Таким образом, народные избранники в очередной раз разделили политический спектр по геополитическому признаку: Санду возглавила «проевропейские» движения, а социалисты и коммунисты остались на пророссийских позициях. Поэтому, исходя из этих упрощенных характеристик всей молдавской политической конструкции, позиция Санда для украинцев и кажется странной и предательской.

Однако не стоит забывать, что реальный политический вес Санду приобрела после того, как еще в 2018 году она создала коалицию с пророссийским Додоном. Этот союз тогда она объясняла борьбой с олигархом Владимиром Плахотнюком и его демократами. Поэтому такое поведение для Санду сегодня не ново. Говоря о санкциях, лидер страны говорит о потенциальном ущербе для экономики страны, в то время как товарооборот с Россией, если сравнивать с Европой, затруднительно назвать даже критическим. Та же история и с газом: Санду, говорит о безальтернативности российских энергоресурсов для Молдовы, хотя во время недавнего кризиса в энергосекторе, который соседям устроил «Газпром», решение в считанные дни нашлось в Европе, а именно в Польше и Румынии, и Украина не осталась в стороне.Итак, политика Санду по подыгрышу россиянам действительно исторически обоснована. Более того, когда лидер Молдовы говорит об экономике, она, по-видимому, говорит правду. Но не всю.

Кишинев пытается извлечь из ситуации максимальную выгоду и уже объявил о сотрудничестве с подсанкционной компанией из РФ «Силовые машины». Правительство приняло решение выделить 13 млн евро этой структуре для восстановления двух энергоблоков Termoelectrica. Российская компания давно находится под санкциями Европейского Союза, США и Канады с момента вторжения России в Украину в 2014 году, аннексии Крыма и создания сепаратистских анклавов ДНР и ЛНР.

Как отметил, молдовский журналист Алекс Козер в своей передаче Post Scriptum подписание контракта должно состояться в ближайшее время.

Приднестровский ракурс

Хотя непризнанное Приднестровье, как и Молдова, декларирует нейтральную позицию, но, как говорится, нейтралитет – нейтралитета большая разница.

Представляется, что руководство неподконтрольного приднестровского анклава в лице Вадима Красносельского, лидера Тираспольского режима и, между прочим, гражданина Украины, и бизнесмена-монополиста Виктора Гушана (который также имеет украинский паспорт) значительно лучше осознает последствия для региона и для своего теневого бизнеса от диверсионной политики Кишинев, чем сам Кишинев.



На днях Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Приднестровье активизировалась работа по привлечению базирующихся на территории Приднестровья российских военных для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной.

«Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины», – говорится в сообщении.

Но, несмотря на тревожные сообщения из Украины, от Приднестровья, которое было южной витриной «русского мира», россияне хотели бы выжать больше.

Пока молдавский посол Лилиан Дарий дает в Москве объяснение по поводу протестов под стенами посольства РФ в Кишиневе, Красносельский еще 6 марта запретил проведение акций в поддержку России. Более того, вопреки тому, как по всему миру, а тем более в России, снимают ковод-ограничения, в Приднестровье – наоборот – адаптивный карантин был продлен. Очень показательное решение.



На прошлой неделе в Тирасполе прокатилась волна фейковых замен. По неподтвержденным сообщениям в Telegram, данные о заминировании поступали с сервера Yandex.ru. Известно, что вместе с сообщениями о фейковом заминировании, аноним рассылал сообщения «Слава Молдове» на русском языке. Поэтому это свидетельствует о подготовке информационной почвы по формуле «защиты русскоязычного населения», вместе с мобилизационными движениями.

Жители анклава проинформированы, что Министерство обороны России проводит доукомплектацию российской армии резервистами среди гражданских лиц. И это обстоятельство уже напрямую коснулось жителей оккупированного Донбасса, Абхазии и Южной Осетии и, безусловно, коснется и оккупированного Россией Приднестровья. И здесь на выручку местным мужчинам приходит традиция иметь несколько паспортов в неподконтрольном регионе в этой ситуации может сыграть хорошую услугу.

Часть «приднестровских резервистов» уже ищет способ избежать участия в конфликте и перемещается на правый берег, пользуясь своим молдавским гражданством.

Правозащитник Ион Маноле, специализирующийся в том числе на делах Приднестровья, уверяет: местные жители, которые действительно рекрутированы в оперативные войска РФ, желания воевать против Украины – не имеют. В то же время, превентивная работа в этом отношении со стороны Кишинева могла бы быть более эффективной.

«Мне хочется верить, что местным хватит ума, чтобы их не использовали в этой войне, но этот разговор в Молдове практически не ведется. Тем более что и приднестровский регион в последние годы был закрыт, потому что режим прекрасно воспользовался карантином, чтобы еще больше закрыться», – добавляет директор правозащитной группы Promo-Lex Ион Маноле.

А вот сообщения Генштаба ВСУ о подозрительных перемещениях вполне обоснованы: в распоряжении «Главкома» оказались фото с приднестровскими миротворцами, уже нацепившими шевроны с рашистским знаком «Z», который российские кафиры используют как символ оккупации Украины.

На фото видно, что у военного два шеврона: один с пометкой «МС», что означает «миротворческие силы», а другой уже со знаком «Z». Журналисты молдавского издания Zona de sicuritate узнали, что кроме рядовых военнослужащих Российской Федерации в составе миротворческой миссии, с буквой «Z» на форме был замечен старший военный командир россии.

кого контингента и его водитель. Согласно открытым источникам, этим старшим военным командиром является Дмитрий Сорокин.

Этот факт только подтверждает, что российские военачальники при первой возможности попытаются воспользоваться возможностью втянуть Молдову в войну против Украины, по сценарию Беларуси.



Также полученные фотографии свидетельствуют: военная техника в неподконтрольном регионе уже маркирована буквой «P».

Но молдавские власти продолжают отрицать информацию о подготовительных действиях россиян в неподконтрольном регионе. «Информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет», – заявили в Бюро по реинтеграции и Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Правозащитник Ион Маноле отметил: молдавским властям следует воспользоваться моментом и «требовать вывода российских войск, которые здесь находятся незаконно 30 лет.

Журналист Андриевский считает, что замалчивание Кишиневом реальных вызовов ситуации безопасности вполне понятно и даже в случае реальной эскалации рассчитывать на проактивные действия Молдовы не стоит.

Если Приднестровье присоединится к войне, со стороны официальной Молдовы, скорее всего, не будет никакой существенной реакции. Максимум – осуждение и закрытие административной границы. Молдова не готова ни технически, ни морально к участию в военном конфликте на любом уровне. А огромное влияние пророссийских СМИ на настроения в обществе полностью смещают акценты и заменяют белое черным. Поэтому власти пытаются вообще не делать никаких резких движений, опасаясь внутренних проблем.

Источник: glavcom.ua