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Директора всех школ Мелитополя отказались сотрудничать с российскими оккупантами

22:55, 01 апр 2022
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Вечером 31 марта оккупанты вывезли трех директоров школ Мелитополя в неизвестном направлении

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) все директора школ города отказались сотрудничать с российскими военными и написали заявления на увольнения.
Об этом 1 апреля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Мэр города Иван Федоров отмечал 23 марта, что российские военные ходят по школам Мелитополя и склоняют преподавателей проводить учебный процесс по "какой-то непонятной программе" на русском языке.

"Захватчики решили начать с 4 апреля в городе учебный процесс на русском языке по российским программам. Таким образом рашисты пытаются заставить детей оставаться в городе, а в случае наступления ВСУ их могут использовать как живой щит", – написала Денисова.

По ее словам, депутат горсовета Мелитополя от Оппозиционного блока Галина Данильченко, которая согласилась сотрудничать с оккупантами и объявила себя "и.о. мэра", "приказала российским военным выдворить непослушных администраторов школ из города". 

Омбудсмен Украины отметила, что вечером 31 марта оккупанты пришли домой к трем директорам – Анжелине Коваленко, Елене Галацан и Людмиле Чугай – и "вывезли их в неизвестном направлении".


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