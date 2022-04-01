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Политика / Власть / Европа

Президент Европарламента посетила Киев

22:43, 01 апр 2022
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Метсола в Раде: Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим 

1 апреля в Киев прибыла президент Европарламента Роберта Метсола. Она провела брифинг с председателем Рады Русланом Стефанчуком, запись обнародовала пресс-служба парламента в Facebook.
"После стольких недель переговоров по телефону у меня появилась возможность увидеть вас лично, – сказала она на брифинге перед заседанием Рады. – Считаю, что мое личное присутствие в Киеве имеет отдельное значение, кроме возможности выступить в парламенте и услышать вашу сессию. Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента: мы впечатлены, восхищены и вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска и стойкостью. Парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента". 


Метсола выразила сочувствие в связи с гибелью украинцев в войне России против Украины. 
"Все страны, которые представлены в Европейском парламенте, – мы стоим с вами плечом к плечу в этой борьбе. Я хочу обратиться, господин Стефанчук, к вам, украинскому парламенту и народу с тремя обещаниями. Во-первых, мы признаем посягательство РФ на Украину, ее свободу и территорию как посягательство на всю Европу, нападение на мир и мировой порядок, который есть в мире. Второе: Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента. Третье: мы приложим все усилия, чтобы отстроить после войны украинские города и села, которые подверглись сокрушительным ударам. Финансовая, гуманитарная и военная помощь уже идет и будет продолжаться", – сказала она. 


В ходе выступления перед парламентариями Метсола сказала, что для нее "честь быть с коллегами – европейскими парламентариями". 
"Но более того: для меня это долг быть тут, это обязательство, которое я должна выполнять, ответственность перед вами, которые стоят на передовой, – подчеркнула глава Европарламента. – От имени европейцев я хочу сказать одну вещь: мы с вами. В хорошие времена и в не очень хорошие".


Метсола говорила о героях – защитниках острова Змеиный, о Мариуполе и выразила ожидания "триумфа надежды".
"Вы боретесь не только за то, чтобы защитить ваши дома и территории, вы боретесь за то, во что мы все верим, – за демократию, свободу, верховенство права. Потому что в Украине эти ценности – не просто популярные слова. Это вещи, за которые вы боретесь, – подчеркнула она. – Я сегодня доношу вам месседж, что мы поддерживаем вас, надеемся на вас и никогда вас не оставим. Есть название одного города, которое мы никогда не забудем. Это Мариуполь. Мы никогда не забудем, что произошло с вами".

Выступление Метсолы периодически прерывали аплодисменты парламентариев, когда выступление завершилось, Рада аплодировала ей стоя. Она стала первым мировым политиком, который посетил Раду с начала вторжения России в Украину. 


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