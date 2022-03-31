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Политика / Общество / Война

Стивен Кинг обратился к Путину

14:35, 31 мар 2022
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Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг опубликовал сообщение о войне в Украине. Он в саркастической форме обратился к президенту России Владимиру Путину с угрозой.

Соответствующее сообщение появилось в его личном профиле в Twitter. Отметим, что менее чем за сутки публикация насобирала более 11 тысяч лайков и 1020 рипост.

Известный писатель будто предсказал результат войны, которую уже больше месяца Россия ведет против Украины.

"Продолжай, Влад., Украина опустошит вашу сокровищницу и обескровит вас", – написал Стивен Кинг.

Стивен Кинг с первого дня вторжения российских войск на украинскую территорию поддерживал нашу страну. Большинство сообщений Кинга в Twitter посвящено Украине и борьбе народа с российскими захватчиками.

Он призвал бороться с ложью Путина, разрушив "стену дезинформации", которую лидер РФ построил, чтобы скрыть свои преступления. А в марте отказался продлевать свои контракты с издательствами на выпуск своих книг в России.

Кроме Стивена Кинга многие мировые знаменитости выразили публичную поддержку Украины в защите от российской агрессии. Среди них – Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига, Сара Джессика Паркер.

Дженнифер Энистон внесла свой вклад в поддержку Украины. Имеет в инстаграмме около 40 миллионов подписчиков, которым она озвучила свою позицию. Голливудская звезда присоединилась к сбору средств в помощь украинским беженцам.


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