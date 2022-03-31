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Политика / Власть / Общество

Если бы мир наказал РФ за атаку на Украину в 2014 году...

13:02, 31 мар 2022
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Зеленский – парламенту Австралии: если бы мир наказал РФ за атаку на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 31 марта, выступил перед парламентом Австралии. В частности, он призвал усилить давление на Россию.

Также президент рассказал о преступлениях путинской армии в нашей стране. Выступление транслировалось в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Зеленского, если бы мир наказал Россию за атаку на Украину в 2014 году, широкомасштабного вторжения в 2022 году не было бы.

Он предупредил австралийский парламент о грядущих глобальных последствиях, если России позволят продолжить вторжение в Украину. Зеленский подчеркнул, что если Россия не будет привлечена к ответственности, то ее примеру последуют и другие страны, имеющие "аналогичные устремления".

"Мир должен исправлять ошибки и изменить международные механизмы безопасности", – сказал он.

Президент также отметил, что нужно сделать все для того, чтобы исключить возможность России обходить санкции. Зеленский также призвал Австралию ввести дополнительные пошлины на товары из РФ.

"Государство, которое не отказывается от ядерного шантажа, должно сразу получать такие санкции, которые продемонстрируют, что шантаж имеет разрушительные последствия для шантажиста. таковой ни у кого не возникало – делать море мертвым, а также нужно усовершенствовать возможности международных институций, которые создавались для ответственности военных преступников и тех, кто совершает какие-либо преступные действия, за которые может наказать солидарно весь мир, а не какое-либо одно государство в отдельности. Если бы это было сделано вовремя, жизнь в мире стала бы в разы безопаснее", - подчеркнул Зеленский.


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