В России заявили о "режиме тишины" для эвакуации из Мариуполя

Российские войска объявили об открытии гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя в Запорожье на 31 марта.

Об этом появилось официальное заявление на Интерфакс.

"ВС РФ с 10:00 31 марта объявляют «режим тишины» и открывают дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", – говорится в заявлении.

Начальник российского Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев предложил провести эвакуацию с участием представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам беженцев и Красного Креста. Оккупанты требуют от Украины объявить "режим тишины" в ответ и письменно оповестить о таком решении РФ и представителей обеих организаций до 06:00.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук не считает, что слова захватчиков можно принимать за "чистую монету".

"Еще согласования нет, мы написали письмо в "Красный Крест" и ждем ответа. Нам нужна гарантия коридора, все остальные манипуляции", – заявила она.

По ее словам, украинская сторона подготовила автобусы для вывоза гражданского населения. Все люди, при успешном ходе событий, будут оперативно доставлены в Запорожье, где им будет оказана вся необходимая помощь, включая и медицинскую.

К слову, российские оккупанты обстреляли Марьинку запрещенными фосфорными снарядами.