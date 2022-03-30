Россияне сбросили на Донбасс запрещенные фосфорные бомбы

В среду, 30 марта, российские военные в очередной раз применили в Украине запрещенные фосфорные бомбы – их зафиксировали в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

По словам Павла Кириленко, россияне сбросили фосфорные бомбы на город Марьинка, что повлекло десяток пожаров, которые ликвидировали спасатели. Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждено несколько домов. Кроме этого, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

В результате удара фосфорной бомбой загорается сильный пожар, который трудно потушить. При попадании на кожу человека белый фосфор, заряженный боеприпасами, вызывает тяжелые химические ожоги. Белый фосфор – ядовитый для человека. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 г. Это вещество может вызвать поражение костей и костного мозга, омертвение тканей человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Для лечения таких ранений необходим специально обученный медицинский персонал, который при работе тоже может получить фосфорные раны. Это вещество занимается при контакте с воздухом, поэтому хранят его в воде.