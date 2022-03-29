"Поддержать"
Тренды:
Новости
Взрывы в Белгороде - россияне в панике
В Запорожье восстанавливают учебный процесс
Громкое увольнение: снят с поста глава ГП "Антонов"
Большинство отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев передумали судиться
В Мариуполе тяжело ранен соратник Кадырова
Россия меняет риторику: отвод войск от Киева, встреча президентов, ядерное оружие
Ян Валетов: Украина выбирает свободу – именно за это ее желает уничтожить Россия
Шойгу отчитался о якобы "выполнении основных задач"
Укртелеком столкнулся с мощной кибератакой
Николаев: вражеский "привет" по ОГА
Более 1700 мужчин призывного возраста пытались незаконно уехать из Украины
Почти миллион, принадлежавший херсонскому коллаборанту, перечислили в поддержку ВСУ
Во временно оккупированном Геническе оккупанты выдают пенсионерам рубли
Российские солдаты взбудоражили радиоактивную пыль в Чернобыльском «Рыжем лесу»
Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров
Все новости
Новости / Общество / Образование

В Запорожье восстанавливают учебный процесс

22:13, 29 мар 2022
0
Версия для печати

Управление образования Запорожья объявило о восстановлении учебного процесса уже с 30 марта. 

"Важная информация для школьников и родителей. С 30 марта, то есть уже завтра, мы восстанавливаем в наших школах и во внешкольных учебных заведениях процесс дистанционного обучения. Это касается учащихся абсолютно всех классов – с первого по одиннадцатый.

Отдельно подчеркиваю, что учителя могут работать там, где удобно. То есть они могут делать это дома с использованием собственных средств связи.

Еще одно. Все мы понимаем, что на уроках может прозвучать сигнал воздушной тревоги. Это сейчас наша реальность. В таком случае преподаватели должны спокойно известить учащихся об объявлении возможной опасности, прекратить занятия и напомнить детям, что им нужно пройти до укрытия.

Если тревога будет раздаваться недолго, то уроки продолжатся по расписанию. Если она превысит учебное время, то занятия будут прекращены. Также мы приняли решение о том, что если ночью сирены продлятся очень долго, то утром на следующий день уроки начнутся позже запланированного времени.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что это касается только учреждений общего среднего и внешкольного образования. В детских садах занятия возобновляться не будут.

Еще хочу сказать, что мы понимаем, что сейчас не очень удобные времена для возобновления образовательного процесса. Но нашим детям нужно учиться. Пусть даже в таких непростых условиях. Потому что украинцы были, есть и будут образованной нацией. Потому что разум – это наше оружие. Потому что новое поколение – это наша сила.

Мы с вами обязательно победим! И все будет Украина!"


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще