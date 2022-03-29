В Запорожье восстанавливают учебный процесс

Управление образования Запорожья объявило о восстановлении учебного процесса уже с 30 марта.

"Важная информация для школьников и родителей. С 30 марта, то есть уже завтра, мы восстанавливаем в наших школах и во внешкольных учебных заведениях процесс дистанционного обучения. Это касается учащихся абсолютно всех классов – с первого по одиннадцатый.

Отдельно подчеркиваю, что учителя могут работать там, где удобно. То есть они могут делать это дома с использованием собственных средств связи.

Еще одно. Все мы понимаем, что на уроках может прозвучать сигнал воздушной тревоги. Это сейчас наша реальность. В таком случае преподаватели должны спокойно известить учащихся об объявлении возможной опасности, прекратить занятия и напомнить детям, что им нужно пройти до укрытия.

Если тревога будет раздаваться недолго, то уроки продолжатся по расписанию. Если она превысит учебное время, то занятия будут прекращены. Также мы приняли решение о том, что если ночью сирены продлятся очень долго, то утром на следующий день уроки начнутся позже запланированного времени.

Еще раз обращаю ваше внимание на то, что это касается только учреждений общего среднего и внешкольного образования. В детских садах занятия возобновляться не будут.

Еще хочу сказать, что мы понимаем, что сейчас не очень удобные времена для возобновления образовательного процесса. Но нашим детям нужно учиться. Пусть даже в таких непростых условиях. Потому что украинцы были, есть и будут образованной нацией. Потому что разум – это наше оружие. Потому что новое поколение – это наша сила.

Мы с вами обязательно победим! И все будет Украина!"