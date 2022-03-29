Большинство отказавшихся ехать в Украину росгвардейцев передумали судиться

29 марта Прикубанский районный суд Краснодара должен был рассмотреть иск 12 уволенных бойцов оперативной роты ОМОН "Пластун" Федеральных войск национальной гвардии из Краснодара, которые отказались участвовать в боевых действиях в Украине.

В суде стало известно, что девять человек отказались от иска.

Представляющий интересы росгвардейцев адвокат Михаил Беньяш сообщил Кавказ.Реалии, что об этом стало известно на предварительном судебном заседании. Вместе с тем трое сотрудников на данный момент намерены оспорить свое увольнение. Суд запросил материалы служебных проверок из управления Росгвардии. Предварительное заседание назначено на 1 апреля в том же суде.

Ранее в карточке гражданского дела были перечислены фамилии подавших иск бойцов Асташев В., Барбаков А., Мкртчян Г., Белов Д., Читав Ф., Гусаров Д., Мишин В., Тараканов В. Прилепа И., Санжаренко М., Руденко Е., Сень Р.

В настоящий момент сайт Прикубанского районного суда недоступен из-за технических работ.

12 военнослужащих оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии из Краснодара были уволены после отказа пересекать границу с Украиной в аннексированном Крыму для участия в военной агрессии. Капитан полиции Фарид Читаев и другие росгвардейцы пытаются оспорить приказ об увольнении как незаконный.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш заявил о получении новых жалоб от нежелающих воевать в Украине сотрудников российских правоохранительных органов – они обратились к юристу после огласки случая с увольнением бойцов ОМОНа в Краснодаре. После того, как эта новость вызвала федеральный резонанс, к юристу в течение нескольких часов обратились порядка десяти представителей военнослужащих из частей Минобороны и Росгвардии.

Источник: СМИ