Потери российских оккупационных войск на утро 7 марта

Упорные бои идут на всех направлениях, по которым успел продвинуться враг. Мы берем информацию только из официальных и подтвержденных источников. Но стоит помнить, что от предоставления информации к публикации на любом сайте обстановка может кардинально измениться. Поэтому учитывайте время предоставления информации и понимайте, что обстоятельства на войне меняются молниеносно.
Но есть цифры, которые будут только увеличиваться – это количество потерь врага в технике и людях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили /24.02 to 07.03 were approximately:
- личного состава /personnel - свыше/more 11 000 человек,
- танков /tanks ‒ 290 ед,
- боевых бронированных машин/APV ‒ 999 ед,
- артиллерийских систем/artillery systems – 117 ед,
- РСЗО/MLRS - 50 ед,
- средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems - 23 ед,
- самолетов/aircraft – 46 ед,
- вертолетов /helicopters – 68 ед,
- автомобильной техники/vehicles - 454 ед,
- корабли/катера/boats/cutters - 3 ед,
- цистерн с ГСМ/fuel tanks - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий./Data are being updated. Сортировка является сложным при высокой мощности hostilities.
Источник: Генеральный штаб ВСУ