Потери российских оккупационных войск на утро 7 марта

Упорные бои идут на всех направлениях, по которым успел продвинуться враг. Мы берем информацию только из официальных и подтвержденных источников. Но стоит помнить, что от предоставления информации к публикации на любом сайте обстановка может кардинально измениться. Поэтому учитывайте время предоставления информации и понимайте, что обстоятельства на войне меняются молниеносно.

Но есть цифры, которые будут только увеличиваться – это количество потерь врага в технике и людях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили /24.02 to 07.03 were approximately:

личного состава /personnel - свыше/more 11 000 человек,

танков /tanks ‒ 290 ед,

боевых бронированных машин/APV ‒ 999 ед,

артиллерийских систем/artillery systems – 117 ед,

РСЗО/MLRS - 50 ед,

средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems - 23 ед,

самолетов/aircraft – 46 ед,

вертолетов /helicopters – 68 ед,

автомобильной техники/vehicles - 454 ед,

корабли/катера/boats/cutters - 3 ед,

цистерн с ГСМ/fuel tanks - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий./Data are being updated. Сортировка является сложным при высокой мощности hostilities.

Источник: Генеральный штаб ВСУ