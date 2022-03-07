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Политика / Война / Россия

Потери российских оккупационных войск на утро 7 марта

16:36, 07 мар 2022
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Упорные бои идут на всех направлениях, по которым успел продвинуться враг. Мы берем информацию только из официальных и подтвержденных источников. Но стоит помнить, что от предоставления информации к публикации на любом сайте обстановка может кардинально измениться. Поэтому учитывайте время предоставления информации и понимайте, что обстоятельства на войне меняются молниеносно.

Но есть цифры, которые будут только увеличиваться – это количество потерь врага в технике и людях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили /24.02 to 07.03 were approximately:

  • личного состава /personnel - свыше/more 11 000 человек,
  • танков /tanks ‒ 290 ед,
  • боевых бронированных машин/APV ‒ 999 ед,
  • артиллерийских систем/artillery systems – 117 ед,
  • РСЗО/MLRS - 50 ед,
  • средства ПВО/Anti-aircraft warfare systems - 23 ед,
  • самолетов/aircraft – 46 ед,
  • вертолетов /helicopters – 68 ед,
  • автомобильной техники/vehicles - 454 ед,
  • корабли/катера/boats/cutters - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ/fuel tanks - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 7.
    Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий./Data are being updated. Сортировка является сложным при высокой мощности hostilities.

Источник: Генеральный штаб ВСУ


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