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Николаев: вражеский "привет" по ОГА

13:54, 29 мар 2022
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Российские войска утром 29 марта ударили по Николаеву, пробили насквозь здание Николаевской областной госадминистрации.

Об этом сообщили глава Николаевской ОГА (ОВА) Виталий Ким и ГСЧС

Прямая речь: "Попали в здание обладминистрации, развалили полздания, в кабинет попали мой. 8 гражданских под завалами, 50-100 вышли, троих военных тоже ищем". 

В первом сообщении в 08:55 Ким сказал, что россияне попали в жилое здание, дождавшись, когда люди пойдут на работу. Сам глава ОВА, по его словам, проспал.

ГСЧС сообщила, что 29 марта около 08:45 в г. Николаев в результате обстрела и попадания в девятиэтажное административное здание произошло разрушение центральной секции здания с 9 по 1 этажа, без последующего горения.

По состоянию на 09:25 спасатели освободили из-под завалов 17 пострадавших и передали их медикам.

По мнению Кима, ракетный удар может свидетельствовать о том, что россияне отказались от наземного наступления на Николаев.

В 10:15 глава Николаевской ОВ сообщил: "Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация. Количество неизвестно. Будут работать на очень малых высотах. Все в укрытие".

По состоянию на 11.30 из-под завалов Николаевской областной государственной администрации деблокирован один погибший и спасены 18 пострадавших.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"По состоянию на 11.30 подразделениями ГСЧС из-под завалов деблокировано 1 погибшее лицо и спасено 18 пострадавших, которые переданы медикам", - говорится в заметке.

По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС деблокированы 3 погибших, 22 человека пострадали

Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия.


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