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Политика / Скандал / Война

Абрамович и Умеров могли быть отравлены во время переговоров

22:20, 28 мар 2022
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У двух членов украинской делегации на переговорах с Россией, а также у российского миллиардера Романа Абрамовича, который выступает на переговорах в качестве посредника, были обнаружены симптомы отравления неизвестным химическим веществом.

Об этом сообщают международная расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

По данным Bellingcat, 3 марта Абрамович встретился в Киеве с неким предпринимателем, а также с народным депутатом Украины Рустемом Умеровым. К вечеру все трое почувствовали первые симптомы отравления, среди них – покраснение глаз, болезненное слезотечение, шелушение кожи лица и рук. По данным британских источников, Абрамович на какое-то время терял зрение.

На следующий день группа переговорщиков, несмотря на неослабевающие симптомы, отправилась из Киева во Львов, а затем в Стамбул, где должна была состояться их встреча с представителями российской власти. Там Абрамович и Умеров обращались за медицинской помощью.

Источники The Wall Street Journal предполагают, что к возможному отравлению или к его попытке причастны сторонники "жёсткой линии" Кремля, которые выступают за ультимативную форму ведения переговоров с украинской властью. При этом в Bellingcat со ссылкой на экспертов заявляют, что дозировка и тип использованного токсина, вероятно, были недостаточными для нанесения непоправимого для жизни ущерба.


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