Третий всадник апокалипсиса - ждет ли мир голод?

Российское вторжение в Украину, как предупреждают ООН и другие международные организации, в том числе правозащитные, может привести к глобальной нехватке продовольствия и даже настоящему голоду в мире, который затронет как минимум сотни миллионов человек.

Война в Украине накладывается на последствия пандемии COVID-19, нанесшей мировой экономике несколько тяжелейших ударов подряд, от которой она только вроде бы начала оправляться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш несколько дней назад заявил, что планету ждет стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и сельскохозяйственные удобрения. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), с середины 2020 года из-за пандемии и других факторов (например, подорожания электроэнергии и даже нашествия саранчи) мировые цены почти на все продукты питания и так постоянно и быстро росли с середины 2020 года, достигнув исторического максимума как раз к февралю 2022 года, то есть к моменту российского вторжения в Украину.

Украина, как указывает FAO, – один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, поставляющий продукцию своего сельского хозяйства в полсотни других стран. Об этом на днях напомнил и украинский президент Владимир Зеленский. При этом многие государства Азии, Ближнего Востока и Северной Африки зависят от регулярного поступления украинского зерна напрямую – от Ирана и Турции до Бангладеш, с ее населением почти в 172 миллиона человек. Также мировым лидером по экспорту этих же культур всегда в последние годы была и Россия. По некоторым данным, совокупный украинский и российский зерновой экспорт составлял до начала войны до трети мирового рынка.

Сейчас, к примеру, во всех странах Северной Африки, от Египта до Марокко, начался ажиотажный спрос на муку, манную крупу и так далее – из-за угрозы дефицита и неуклонно растущих цен. Происходит это в преддверии начала священного месяца Рамадан, в течение которого все мусульмане, постящиеся от рассвета до заката, почти каждый вечер по традиции стараются организовать сытный семейный ужин. Власти ряда исламских государств уже высказывают опасения, что российско-украинская война может привести к массовым беспорядкам и социальному взрыву – ведь именно рост цен на продовольствие в свое время вызвал череду восстаний и в итоге "арабскую весну" в регионе.

Дэвид Бисли, глава Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), подчеркивает, что за последние 4 года, еще до начала российского вторжения в Украину, число людей во всем мире, которым грозит потенциальная голодная смерть, уже выросло с 80 миллионов до 276 миллионов – из-за того, что он называет "идеальным штормом", то есть ряда военных конфликтов (главным из которых теперь стал российско-украинский), изменений климата и пандемии коронавируса. "К примеру, в Ливан более 60 процентов всего зерна всегда поступало из Украины, плюс-минус. Египет, Йемен, Сирия, Тунис, я мог бы продолжать и продолжать – все они зависят от Украины как от настоящей "житницы", – говорит он.

По данным FAO за прошлый 2021 год, от импорта пшеницы совокупно из России и Украины на 100 процентов зависит Эритрея и более чем на 90 процентов Сомали. Зависимость от России приближается к 100 процентам у Казахстана, Монголии, Армении, Азербайджана и Грузии, превышает 80 процентов у Киргизии, Белоруссии, Демократической Республики Конго и Финляндии. От импорта пшеницы с Украины более чем на 90 процентов зависят Сейшельские острова, более чем на 40 процентов Ливия, Пакистан, Мавритания и Джибути.

Кроме того, продолжает "Форбс", Украина до сих пор оставалась мировым лидером по поставкам подсолнечного масла – в 2020 году страна обеспечивала 40 процентов всего глобального экспорта (Россия была на втором месте с 19 процентами). Более 70 процентов импорта подсолнечного масла в Нигере, Танзании, Индии, ОАЭ, Молдавии, Кении, Нидерландах и Шри-Ланке приходилось на Украину. Россия при этом входит в топ-3 поставщиков рапсового масла и в топ-5 экспортеров соевого.

Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и советник президента Владимира Зеленского, в прошлом бывший министр экономики Украины, в интервью телеканалу "Настоящее время" рассказал, что сейчас из-за боевых действий в украинских портах блокированы более 5 миллионов тонн зерна, приготовленных к отправке на экспорт:

"Мы не можем его экспортировать из Украины, потому что, хотя в Одессе не ведутся такие активные боевые действия, как в Мариуполе, но все равно они ведутся. А Мариуполь и Одесса – это два порта, через которые экспортируется зерно. Если посевная этой весной не будет проведена (а сейчас посевную проводить, как вы понимаете, не только в Украине, а и в России сложновато, скажу дипломатично), это скажется на урожае и на поставках в следующем сезоне".

Глобальный продовольственный кризис, вызванный сочетанием всех этих факторов "идеального шторма", затронет, очевидно, все государства без исключения, не только Азию или Африку, но и Россию, и Европу, и Северную Америку. Многие вспоминают сейчас, к примеру, как на цены на продукты питания в Великобритании повлиял "Брекзит", который значительно увеличил расходы оптовых сетей из-за дополнительной бюрократии, связанной с оформлением логистических цепочек.

Из-за войны России с Украиной цены на всю еду во всем мире могут вырасти в среднем на 22 процента, заявляют руководители профильных организаций ООН. Причем, согласно отчетам FAO, сегодня десятая часть всех потребляемых в мире калорий совокупно приходится на долю населения Украины и России.