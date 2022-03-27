"Поддержать"
Тренды:
Новости
Зеленский дал интервью российским СМИ
Международный Комитет Красного Креста способствовал депортации украинцев в Россию
Давид Арахамия - очередной раунд переговоров состоится 28-30 марта
Макрон: "Мы работаем с украинскими властями в Мариуполе"
Харьковские фигуристы снялись с соревнований после потрясающего выступления
ВСУ освободили город Тростянец от российских оккупантов
В Германии будут штрафовать за рашистский символ "Z"
Из Одессы в сутки могут эвакуировать по железной дороге до 20 тысяч человек
Заявил, что Украина и РФ близки к консенсусу в переговорах. Кулеба опроверг
Сегодня снова умер Жириновский. Но ненадолго
Ринат Ахметов: мариупольские заводы не будут работать под оккупацией
Крым: тревога, перерастающая в панику
Венгрия не будет помогать Украине. В чем причина?
Мэр Херсона назвал условия для ввода в оборот рублей оккупантов
Славутич: попытка захвата города и ядерная угроза
Все новости
Политика / Скандал / Война

Зеленский дал интервью российским СМИ

21:21, 27 мар 2022
97
Версия для печати

Президент Украины Зеленский дал интервью российским изданиям. С Зеленским говорили главные редакторы издания "Медузы" и телеканала "Дождь", журналист Михаил Зыгарь, передавший украинскому президенту вопрос от "Новой газеты", и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьёв.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не показывать интервью с Зеленским и заявил о предстоящих обращений в прокуратуру для оценки деятельности журналистов, участвовавших в интервью.

Обсуждалось много разных вопросов.

Журналисты задали вопрос, не означаются ли буквы V и Z, которые используются российскими военными и другими сторонниками России и которые означают инициалы президента Украины, политическое устранение Зеленского. Украинский лидер ответил, что его политическим устранением занималась группа пророссийского политика Виктора Медведчука.

По словам Зеленского, окружение Медведчука понимало, что российская власть теряет влияние на украинскую политику, поэтому оно занималось пропагандой , направленной на ослабление местной власти, во время выборов в регионах.

Комментируя осаду Мариуполя, Зеленский обратил внимание, что в освещении событий наблюдается информационный хаос. Президент сказал, что город заблокирован российскими военнослужащими. Заминирован порт. В самом городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои.

Президент подтвердил, что из города временно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в стороны Украины. Зеленский отметил, что часть людей вывезли силой в регионы, подконтрольные российской армии. Всего из города, по словам президента, вывезли более двух тысяч детей. Их точное нахождение наизвестно. "Они держат их как души для обменного фонда", — сказал Зеленский.

Полное интервью можно посмотреть на сайте офиса Президента Украины.


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще