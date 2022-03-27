Зеленский дал интервью российским СМИ

Президент Украины Зеленский дал интервью российским изданиям. С Зеленским говорили главные редакторы издания "Медузы" и телеканала "Дождь", журналист Михаил Зыгарь, передавший украинскому президенту вопрос от "Новой газеты", и спецкор "Коммерсанта" Владимир Соловьёв.

Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не показывать интервью с Зеленским и заявил о предстоящих обращений в прокуратуру для оценки деятельности журналистов, участвовавших в интервью.

Обсуждалось много разных вопросов.

Журналисты задали вопрос, не означаются ли буквы V и Z, которые используются российскими военными и другими сторонниками России и которые означают инициалы президента Украины, политическое устранение Зеленского. Украинский лидер ответил, что его политическим устранением занималась группа пророссийского политика Виктора Медведчука.

По словам Зеленского, окружение Медведчука понимало, что российская власть теряет влияние на украинскую политику, поэтому оно занималось пропагандой , направленной на ослабление местной власти, во время выборов в регионах.

Комментируя осаду Мариуполя, Зеленский обратил внимание, что в освещении событий наблюдается информационный хаос. Президент сказал, что город заблокирован российскими военнослужащими. Заминирован порт. В самом городе наблюдается гуманитарная катастрофа, так как завезти продукты, лекарства и воду туда невозможно. Российские солдаты, по словам Зеленского, обстреливают гуманитарные конвои.

Президент подтвердил, что из города временно были открыты гуманитарные коридоры для эвакуации в стороны Украины. Зеленский отметил, что часть людей вывезли силой в регионы, подконтрольные российской армии. Всего из города, по словам президента, вывезли более двух тысяч детей. Их точное нахождение наизвестно. "Они держат их как души для обменного фонда", — сказал Зеленский.

Полное интервью можно посмотреть на сайте офиса Президента Украины.