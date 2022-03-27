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Политика / Скандал / Война

Международный Комитет Красного Креста способствовал депортации украинцев в Россию

20:19, 27 мар 2022
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Украинцы объявили бойкот Красному Кресту, который фактически превратился в коллаборантов. Украина призывает больше не перечислять им ни копейки, требуя уволить главу Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера. В это трудно поверить, но это международное движение, которое существует уже более века и насчитывает 97 млн ​​добровольцев, потакает кровавой войне России против Украины.

И даже не думают приносить извинения, планируя открытие центра для приема украинцев в российском Ростове.

Что же произошло?

Во-первых, Красный крест способствует принудительной депортации украинцев в Россию. Началось это еще 18 февраля. То есть за неделю до начала полномасштабного наступления России. Около 61 тыс. украинцев вывозили из Донецкой и Луганской областей в Россию. И, что самое интересное, Красный крест написал об этом в своем публичном отчете.

Только из Мариуполя в РФ или "ОРДЛО", по словам мэра города Вадима Бойченко, депортировали от 20 до 30 тыс. украинцев.

Во-вторых, Красный Крест хочет открыть центр для убегающих от войны украинцев в российском Ростове. Об этом глава МККК Петер Маурер лично попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время визита в Москву. В Верховной Раде уже назвали это коллаборационизмом, призывая Маурера уйти в отставку.

В-третьих, от 24 февраля Красный крест не то, что ничего не сделал в Украине по организации гуманитарных коридоров и доставке гуманитарной помощи в самые горячие точки, но и вывоз своих сотрудников в более безопасные (как они считают) места, например, во Львов. Более того, по словам Владимира Зеленского, МККК запрещает использовать свою эмблему на украинских автомобилях, выполняющих гуманитарные миссии.


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