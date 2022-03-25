Крым: тревога, перерастающая в панику

«События, которые развиваются на глазах у крымчан, значительно убедительнее того, что им показывает телевизор»

Две недели назад во временно оккупированном Крыму резко выросло предложение жилья, выставленного на продажу. Информацию об этом подтверждали риелторы захваченного Россией полуострова. Тогда же блоггер Роман Рубан опубликовал карту, на которой точками обозначил объекты недвижимости, выставленные за последние дни на продажу. Значительная часть объектов находятся по всему побережью, самые престижные и дорогие места.

По данным украинской разведки, первыми начали "стартовать" работники ФСБ и их родственники. Поводом к их волнению стал неожиданный провал «молниеносной» спецоперации Путина. И чем дальше, тем больше эти ощущения усиливаются: русская армия увязла по всем направлениям. И потому российские «парашютисты» в Крыму, не только присланные силовики, но и чиновники и бизнесмены, начинают чувствовать себя менее комфортно.

Один из журналистов, хорошо знакомых с ситуацией в Крыму, уточняет: желание сбежать с полуострова – не единственное объяснение активизации продажи недвижимости. Еще один повод сбывать активы – значительное ухудшение экономической ситуации по всей России. Состоятельные россияне оптимизируют свое состояние. Крымские активы в трудные времена для них не являются приоритетными.

Прямое подтверждение тревожных для Москвы процессов дает и оккупационная власть. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Росгвардия получила приказ ограничить выезд граждан с полуострова. Движение по Крымскому мосту в сторону РФ сейчас уже затруднено, как и движение паромной переправой и авиасообщение с Россией.

Глава Меджлиса признает, что большой страх войны присущ всем слоям населения Крыма: и сторонникам России, и тем, кто за восемь лет разочаровался в РФ, и тем, кто остается преданным Украинскому государству.

«Преданные Украине ожидают, что завершением горячей фазы войны будет освобождение Крыма. Многие из тех, кто со мной связываются, об этом говорят. Когда на материковой Украине проходят интервью президента или каких-то влиятельных политиков, и люди видят в определенных заявлениях опасность, они обращаются ко мне и спрашивают, не оставит ли Украина Крым России».

Рефат Чубаров также констатирует: последние события, которые можно реально видеть, значительно убедительнее промывки мозгов пропагандистами из телевизора. По его словам, в отличие от других территорий РФ в оккупированном Крыму очень заметны последствия спецоперации: все раненые и убитые с южного фронта (с Херсонской, Николаевской, Запорожской областей), перемещаются через полуостров.

«В Джанкойском районе несколько школ переоборудовали в госпитале, затем уже раненых перемещают на территорию РФ, исходя из тяжести ранений. На первых этапах тела солдат отправляли в современный крематорий под Симферополем в поселке Гвардейское, там постоянно была очередь, завозили тела на спецтранспорте. Сейчас я слышу, что военное командование постепенно вынуждено открывать занавес, и тела перемещают на территорию РФ», – рассказывает Чубаров.

Сейчас у жителей Крыма два наибольших страха. Первый: в какой-то момент они могут сами оказаться под прицелом ракет. Второй: молодых мужчин забирают в российскую армию – чтобы воевать с материковой Украиной.

Свое дело делают и санкции. В оккупированном Крыму, как и по всей России, в магазинах опустели полки и резкий рост цен.

По материалам glavcom.ua