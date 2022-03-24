Генерал Аброськин предложил обменять себя на детей

Генерал полиции Вячеслав Аброськин, освобождавший Мариуполь от российских наемников в 2014 году, предложил свою помощь городу сейчас.

Ниже текст его заявления, опубликованный в соцсетях:

Еще до начала войны я обещал жителям города, что в случае войны вместе с «Азовом» буду защищать Мариуполь. Так получилось, что войну я встретил в Одессе, почему-то был уверен, что именно это направление важно для российских оккупантов, но я ошибся.

Сегодня в полностью разрушенном городе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, время идет уже на часы.

Обращаюсь к российским оккупантам - дайте возможность вывести детей из Мариуполя, вместо еще живых детей предлагаю себя.

Да, я прошу впустить меня в Мариуполь для сбора детей и организации их вывоза. Мне нужно три дня в городе. На последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми сдаюсь в плен.

Я - генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине.

Я включён в ваши санкционные списки.

Я нахожусь в вашем розыске.

Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить.

Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии.

Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку «Азов».

Это моя личная инициатива.

Моя жизнь принадлежит мне одному и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые ещё остаются в Мариуполе.