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Итоги экстренного саммита НАТО, посвящённого войне в Украине

18:29, 24 мар 2022
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На внеочередном саммите в штаб-квартире Альянса в Брюсселе приняли участие главы государств и правительств стран НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед саммитом сказал, что лидеры НАТО рассмотрят "самый серьезный кризис безопасности нынешнего поколения".

Сегодняшняя встреча, по словам Столтенберга, посвящена продолжению поддержки Украины союзниками. Также анонсировалось обращение президента Владимира Зеленского к лидерам НАТО. Зеленский ранее заявил, что на саммитах НАТО, ЕС и G7 станет видно – кто Украине друг, а кто продался и предал.

Генсек НАТО перед саммитом также сказал, что сегодня лидеры НАТО рассмотрят необходимость перезапуска системы сдерживания и обороны в долгосрочной перспективе. Первым шагом к этому он назвал создание четырех новых боевых групп в Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.

  • Вчера Столтенберг заявил, что Украине помогут с кибербезопасностью, а также предоставят оборудование для защиты от химического и биологического оружия и защиту от радиологической и ядерной угроз.
  • При этом он снова подчеркнул, что НАТО не будет воевать с Россией в помощь Украине.

Краткие итоги саммита:

• Столтенберг заявил, что НАТО не будет вводить свои войска в Украину, чтобы не вступать в прямой конфликт с россией
• члены НАТО осуждают вторжение россии в Украину и призывают путина остановить войну и вывести войска из Украины
• НАТО призывает россию серьёзно отнестись к переговорам и объявить о прекращении огня
• страны-члены НАТО восхищены мужеством украинцев
• НАТО продолжит поставлять военную помощь Украине: системы ППО, противотанковые системы, беспилотники.
По материалам Liga.net

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