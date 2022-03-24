Байден прибыл в Брюссель для встречи с лидерами НАТО

Президент США Джо Байден прибыл сегодня, 23 марта, в Брюссель на серию экстренных встреч на высшем уровне, посвященных вторжению России в Украину.

Президентский борт приземлился в аэропорту в 21:03 по местному времени после 7 часов полета.

Перед вылетом журналисты спросили Байдена, что бы он хотел сказать европейским партнерам. В ответ услышали следующее:

«Я собираюсь сказать это им в лицо. Я собираюсь сказать. Все, что я должен сказать, я скажу, когда доберусь».

Ожидается, что премьер-министр Бельгии встретит Байдена в аэропорту. Начиная с четверга, 24 марта, Байден начнет интенсивные переговоры с НАТО, G7 и Европейским союзом.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите лидеров стран НАТО. При этом он будет присутствовать по видеосвязи. "Украина там будет принимать активное участие. Какое именно мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум - полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", - рассказал Никифоров. Зеленский, как рассказал его пресс-секретарь, на саммите планирует поднять вопрос прекращения военных преступлений России против народа Украины и гражданской инфраструктуры. "Это можно сделать несколькими путями - закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию... О новых форматах безопасности говорить не будут", - добавил он. На саммите НАТО обсудят действия на случай применения Россией химического оружия. Также сообщалось о том, что президент Польши на саммите НАТО предложит отправить в Украину миротворческую миссию.



