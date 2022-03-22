Поиск работы во время войны

За последние 26 дней тысячи украинцев остались без работы. Как найти вакансию в это сложное время? Возможно ли прокормить себя и свою семью, если рынок труда потерпел самый большой крах за период независимой Украины?
По словам руководителя направления аналитикив robota.ua Ивана Ромашова,;в первую неделю боевых действий количество вакансий находилось на предельно низком уровне..., даже если сравнивать с кризисными явлениями 2014 и 2020 годов
Начиная со второй недели, рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров. В первую очередь, речь идет о предприятиях отраслей, которые обеспечивают элементарные ежедневные потребности населения. Это, например, торговля продуктами, фармацевты, перевозки разнообразного груза, людей, гуманитарной помощи. 60% вакансий сегодня – это сфера обслуживания, далее по доле в общем числе вакансии, связанные с продовольствием и посевной, которая уже на носу.
Рейтинг самых востребованных профессий на сегодняшний день следующий:
- Продавец
- Кассир
- Водитель
- Рабочие специальности (пекари, мастера, грузчики, токари и т.п.)
- Медицинский и аптечный персонал
По мнению экспертов, работодатели не смогут в ближайшее время поднимать заработную плату. На это влияет много причин; необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война. Единственная специальность, у представителей которой однозначно заработная плата выше, чем была до войны – это водители. Рост заработной платы у них составил 25-60%, по сравнению с довоенным периодом.
Какие вакансии в регионах? Ситуация здесь постоянно меняется. По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, больше всего предложений в военное время сегодня можно найти в Киеве, однако это количество в разы меньше январских показателей. Среди этих предложений значительная доля поиска работы на волонтерских началах.
Где искать работу?
В первую очередь, речь идет о Государственном центре занятости. Список вакансий здесь обновляется в разных сферах и ежедневно. С начала войны Государственный центр занятости опубликовал 2340 новых вакансий.
Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.
Государственный концерн "Укроборонпром"
Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Работа оплачиваемая. Именно здесь делается все для нашей победы. Украине и концерну очень нужны мастера на военную тенику.
Самые большие платформы и сайты поиска работы
- Work.Ua.Одна из самых популярных до войны платформ для поиска работы
- grc.ua. Также известный ресурс ежедневно публикует сотни вакансий
- Robota.ua. Добавился раздел "Вакансии для победы"
- Jooble. Работа с разным графиком, в разных сферах, около 80 тыс вакансий
- Jobs.Dou. Вакансии IT компаний
- Jobs for Ukraine. Академические, научные, художественные, профессиональные, рабочие вакансии
- Upwork. Вакансии для фрилансеров
- Fiverr. Для специалистов по творческим направлениям, фрилансеров
- Робота в тилу. Здесь можно предложить свою помощь
- Hire for Ukraine. Размещение резюме работников HR-менеджеров, IT-специалистов, работников творческих сфер, строителей, архитекторов, сферы обслуживания
- UA Talents. Некоммерческая платформа поиска работы
- ВзаємоДія. Агрегат сайтов поиска работы. Здесь можно искать работы как в разных странах, так и по разным специальностям
Телеграм-каналы для поиска работы
- Работа сейчас: Украина. Работа для всех специальностей и сфер
- Goodjob. Вакансии в Украине и за рубежом, языковые курсы, советы, как написать резюме
- Крезюме Вакансії. Творческие вакансии, волонтерские предложения
- Happy Monday. Вакансии, рекомендации
- Zaichenko team. Вакансии для журналистов, по дизайну, маркетингу, IT
- UaJobNow. Трудоустройство в Украине, Европе и дистанционно
- Remote Job. Англоязычный канал с вакансиями в сфере дизайна, продаж
- Lobby . Рабочие вакансии и волонтерские возможности в Украине
По материалам tsn.ua