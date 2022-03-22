Поиск работы во время войны





За последние 26 дней тысячи украинцев остались без работы. Как найти вакансию в это сложное время? Возможно ли прокормить себя и свою семью, если рынок труда потерпел самый большой крах за период независимой Украины?

По словам руководителя направления аналитикив robota.ua Ивана Ромашова,;в первую неделю боевых действий количество вакансий находилось на предельно низком уровне..., даже если сравнивать с кризисными явлениями 2014 и 2020 годов

Начиная со второй недели, рынок начал оживать. Некоторые из предприятий даже заговорили о дефиците кадров. В первую очередь, речь идет о предприятиях отраслей, которые обеспечивают элементарные ежедневные потребности населения. Это, например, торговля продуктами, фармацевты, перевозки разнообразного груза, людей, гуманитарной помощи. 60% вакансий сегодня – это сфера обслуживания, далее по доле в общем числе вакансии, связанные с продовольствием и посевной, которая уже на носу.

Рейтинг самых востребованных профессий на сегодняшний день следующий:

Продавец

Кассир

Водитель

Рабочие специальности (пекари, мастера, грузчики, токари и т.п.)

Медицинский и аптечный персонал

По мнению экспертов, работодатели не смогут в ближайшее время поднимать заработную плату. На это влияет много причин; необходимость сдерживать цены на продукты, курс доллара, сложность логистики, возможности экономики и, главное, война. Единственная специальность, у представителей которой однозначно заработная плата выше, чем была до войны – это водители. Рост заработной платы у них составил 25-60%, по сравнению с довоенным периодом.

Какие вакансии в регионах? Ситуация здесь постоянно меняется. По данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, больше всего предложений в военное время сегодня можно найти в Киеве, однако это количество в разы меньше январских показателей. Среди этих предложений значительная доля поиска работы на волонтерских началах.

Где искать работу?

В первую очередь, речь идет о Государственном центре занятости. Список вакансий здесь обновляется в разных сферах и ежедневно. С начала войны Государственный центр занятости опубликовал 2340 новых вакансий.

Позвонив в Центр занятости того населенного пункта, где вы находитесь, можно подтвердить свое пребывание в статусе безработного.

Государственный концерн "Укроборонпром"

Здесь можно найти обширный перечень рабочих специальностей. Работа оплачиваемая. Именно здесь делается все для нашей победы. Украине и концерну очень нужны мастера на военную тенику.

Самые большие платформы и сайты поиска работы

Телеграм-каналы для поиска работы

По материалам tsn.ua