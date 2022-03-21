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Политика / Война / Бизнес / Финансы

Либерализация бизнеса: как государство собирается помогать предпринимателям во время войны

22:48, 21 мар 2022
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В результате агрессии России в первые дни войны произошла фактическая остановка экономики Украины. Чтобы бизнес выжил в этих условиях, правительство предложило беспрецедентную программу либерализации экономики.

Льготы и послабления для украинского бизнеса
Горючее

Из-за потери традиционных поставщиков из Беларуси, России и Литвы бизнесу следует переориентироваться на импорт из Европы. Цены там выше, поэтому для их стабилизации правительство предложило снизить налоги на горючее.


В частности, акциз отменен, НДС уменьшен с 20% до 7%, введена новая ценовая формула. В результате цены снижены на 5-10 гривен и теперь за литр жидкого топлива на АЗС просят 32-34 гривен.

Импортная пошлина

Правительство освобождает все товары от ввозной пошлины и оставляет только уплату НДС 20%. Также упраздняются все бумажные документы. Для ввоза товаров нужно задекларировать ГТД и предъявить его в пункте пропуска. Товар должен проходить без какого-либо таможенного оформления.

Упрощенное налогообложение малого и среднего бизнеса

Компании, которые имеют оборот до 10 миллиардов гривен в год, могут пользоваться упрощенной системой налогообложения. С 1 апреля они будут платить 2% от оборота. Сохранение упрощенной системы учета и налогообложения для ФЛП и увеличение оборотов для них.


ФЛПы

Сохранение упрощенной системы учета и налогообложения для ФЛП и увеличение оборотов для них. Уплата единого налога для 1-2 групп добровольна. ЕСВ за мобилизованных работников платить не нужно.

Обратите внимание! Товары для ВСУ и терробороны не облагаются НДС.

Отмена проверок

Перевод разрешительной системы в онлайн. Около 95% всех разрешений и лицензий, в которых нуждался и должен был оформлять бизнес, сейчас можно оформить в электронном виде, просто заполнив декларацию.

Финансирование бизнеса

Уточнена программа "5-7-9", которая будет предусматривать кредитование и рефинансирование бизнеса в размере до 60 миллионов гривен под 0% годовых, пока действует военное положение.

Программа компенсации для работодателей, создающих новые места

Она касается тех работодателей, которые не только хранят, но и создают дополнительные рабочие места. В частности, за трудоустройство переселенцев правительство будет выплачивать предпринимателям по 6500 гривен за каждого, кого взяли на работу. Эти средства можно будет направлять на выплату заработной платы переселенцам.

Также существует отдельная программа помощи переселенцам. Новые налоговые льготы будут приниматься еженедельно.

Помощь вынужденным переселенцам

Правительство утвердило программу помощи вынужденным переселенцам. С сегодняшнего дня будут выплачивать деньги людям, которые зарегистрировались в общинах. С 30 марта можно будет регистрироваться через «Действие»:

  • государство выплатит каждому переселенцу 2 тысячи гривен;
  • 3 тысячи гривен на каждого ребенка, которого перевезли в более безопасный регион;
  • предприятиям будут платить 6500 гривен за каждого трудоустроенного переселенца;
  • семьи, приютившие у себя переселенцев, будут получать 450 гривен компенсации в месяц за каждого человека.

По материалам economy.24tv.ua


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