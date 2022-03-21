Почти 44 тысячи вынужденно перемещенных детей возобновили обучение

По состоянию на понедельник, 21 марта, к учебе приступили почти 3 миллиона учеников, из них почти 44 тысячи – вынужденные переселенцы.

Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

В 11-ти областях все ЗЗСО организовали образовательный процесс по дистанционной форме обучения.

По оперативным данным департаментов образования областных военных администраций, более 10 тыс. заведений общего среднего образования работают в дистанционном формате.

В более чем 500 ЗЗСО продолжаются каникулы, и в более чем 2400 школах, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

По состоянию на 21 марта 2022 к учебе приступило почти 3 млн учеников.

По согласию одного из родителей, дети, которые временно перемещены, имеют возможность приобщиться к школе в школе по месту временного проживания.

На сегодняшний день количество временно внутренне перемещенных учеников, приобщившихся к обучению из других областей, достигает почти 44 тысяч.

Лидером среди областей, которые вовлечены в образовательный процесс временно внутренне перемещенных детей, является Львовская. Сейчас количество таких учеников там около 11 тысяч. "



ВНО, ГНА, единственный вступительный экзамен и единственное профессиональное вступительное испытание в 2022 году окончательно отменены.

За период брутальной и широкомасштабной войны в Украине разрушены или повреждены более 500 учебных заведений. Враг беспощадно обстреливает не только стратегические военные объекты, но и гражданские: детские сады, школы, профтехучилища, колледжи и университеты.