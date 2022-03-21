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Политика / Война / Образование / Чернигов

Воспитательница из Чернигова спасла 30 детей из приюта

16:51, 21 мар 2022
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Воспитательница из Чернигова спасла 30 детей из приюта


Воспитательница с Чернигова Наталья Песоцкая спасла 30 воспитанников детского приюта.

Об этом сообщила директор Седневской гимназии Татьяна Ясочко.

По ее информации, воспитательница с детьми смогла выехать в Ивано-Франковск, ведь в дальнейшем находиться в Чернигове было опасно.

"30 детей из интерната в Чернигове приняли на Ивано-Франковщине. А привезла их туда настоящая героиня, воспитательница Наталья Песоцкая! Никто не знает, но она месяц прожила с воспитанниками в подвале .. Отказались все, потому что конечно ситуация сложная .. Этот человек спасала детей, когда дважды попали в приют, прятала в кельях церкви... Дети молили не бросать их и не идти домой, и Наталья Ивановна забрала своих детей и все военное время жила с ними, кормила и заботилась, кстати, младшему мальчику - 3,5 годика", - рассказала Ясочко.

Она подчеркнула, что воспитательница - с большим сердцем и доброй душой. Женщина взяла на себя ответственность и вывезла 30 детей, которых спасла от войны. Это при том, что из Чернигова не было официально объявлено ни одного гуманитарного коридора.

"Я горжусь ею! И очень хочу, чтобы руководство обратило внимание и обязательно отметило эту святую человека за ее преданность, смелость и героизм!"- отметила Ясочко, которая находилась с Песоцкой в бомбоубежище.

По состоянию на на 14 марта министерство социальной политики Украины обеспечило эвакуацию 2 274 детей из уязвимых категорий: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в учреждениях институционного ухода, дети из приемных семей и детских домов.

В частности, согласно сообщению прессслужбы министерства, из учреждений социальной защиты детей (приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей, центры поддержки детей и семей) и детских домов-интернатов эвакуировано 1837 детей, из них за границу – 1083 ребенка, в том числе 194 ребенка из детских домов-интернатов.

Напомним, с начала войны в Украине по официальным данным погибли 115 детей, более 140 получили ранения. В статистику не попадают данные из Мариуполя и Волновахи, так как на текущий момент посчитать количество жертв не предоставляется возможным. 

По информации interfax.com.ua и unian.net


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