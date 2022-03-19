Светлана Чернухина: Мариуполь. Палитра эмоций побывавшего в аду

Война принесла миллионам украинцев не только беду в дом, но и огромное психологическое напряжение. Люди по-разному справляются со стрессовой ситуацией. Есть такие, что не выдерживают и становятся морально сломленными. Но в большинстве случаев они проходят сквозь этот огонь и становятся несгибаемыми, готовыми идти до конца.

Светлана Чернухина - из Мариуполя. 24 февраля он вывезла своих детей в Днепр. Но там остались её родные и близкие. И душа ищет возможности пережить всё то, что сейчас вокруг нас. Это не только о мариупольцах - это о каждом, кому пришлось из-за русских фашистов покинуть свой дом.

Отрицание, гнев, торг, депрессия - это далеко не все стадии переживания среднестатистического мариупольца, которому удалось вырваться из тотальной опасности. Есть даже такие чувства, которым еще не придумали названия. Но ты их точно испытаешь, если в твоем паспорте мариупольская прописка.

СТРАХ. Первое, что я испытала, еще до того, как началась война, - это страх. Он сопровождает меня изо дня в день, даже когда я попала в условно безопасный Днепр, и до текущего момента. Сначала страх был о том, что Мариуполь первым попадет “под раздачу”. Это случилось в момент, когда было объявлено о признании Россией ОРДЛО. Потом был страх провожать мужа на работу по боевой тревоге. Потом был страх того, что дети начнут паниковать. Страх не выехать из Мариуполя и выезжать из Мариуполя. Страх того, что может “прилететь” в дом моим родным. Страх неизвестности, когда пропала связь с городом. И информированности о том, что там нет никаких условий для нормальной жизни. Что бы не происходило, всегда первым приходит он, иногда в сопровождении УЖАСА.

Когда видишь погибших детей, взорвавшийся Драмтеатр, голодных людей в километровой очереди за водой.

Страх накрывает в одну секунду, коротким импульсом от груди до кончиков пальцев, всё тело сжимается и ощущается как холод, от которого нет спасения. Но он быстро сменяется другим чувством - РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ.

В момент, когда всё внутри сжимается, как пружина, начинает накапливаться энергия для каких-то решительных действий. Трясущиеся пальцы сжимаются в кулаки, дрожь переходит в глубокое и ровное дыхание. Ты решаешь, что Мариуполь - сильный город и нужно довериться своей армии. Что мужа надо поддержать и сказать, что ждешь его живым и невредимым. Что детям нужна спокойная мать, и тогда они не начнут паниковать. Что выезжать из Мариуполя нужно, для спасения генофонда страны и помощи своим в тылу. Решаешь верить в своих родных и не на секунду не сомневаться в их благоразумии, даже когда о них нет вестей уже две недели.

После решительности приходит ЗЛОСТЬ. Ты слышишь откровенную ложь и видишь разрушенную инфраструктуру. Ты, маленькая хрупкая женщина 162 см ростом, готова голыми руками душить тех, кто отдает и исполняет приказы уничтожать твой город, твой дом, твою жизнь. Эта злость настолько сильна, что переходит в ярость и что-то похожее на бешенство. Но невозможность выместить это чувство, приходит ощущение собственного БЕССИЛИЯ.

И, вроде, ты что-то делаешь. Координируешь, волонтеришь, помогаешь в меру своих сил, но все равно - это ничто по сравнению с тем, что нужно сделать. Запросы о помощи накрывают лавиной. Помощь нужна всем - тем, кто остался в Мариуполе, тем, кто сражается за Мариуполь, тем, кто хочет оказать помощь Мариуполю, тем, кто выбрался из Мариуполя, тем, кто ищет близких из Мариуполя. А ты не можешь помочь даже сотой процента нуждающихся. И тут бессилие переходит в ОТЧАЯНИЕ.

Откровенно, несколько раз хотелось совершить какое-то безумное самоубийство. Взять флаг Украины и пойти пешком в сторону Мариуполя через блокпосты оккупантов. Или объявить голодовку, требуя доставки гуманитарки в родной город. Или хоть что-то еще, чтобы прекратить жить в этом аду с пониманием того, что мы обречены. Но в какой-то момент психика начинает искать защитные ниточки НАДЕЖДЫ.

Надежды на то, что война вот-вот закончится, и все перестанут стрелять. На то, что войска оккупантов закончатся или дезертируют, и Мариуполь перестанут обстреливать. На то, что Путина застрелят его же соратники. На всё самое хорошее. И вот удивительное свойство надежды - это обретение поводов для СЧАСТЬЯ.

Как только мозг начинает искать зацепки - он тут же их находит. И ты начинаешь радоваться. Каким-то маленьким победам и простым смскам с тремя буквами: “жив”. Радуешься солнцу в окне, которое не спрятано чёрным дымом и гаревом. Тому, что воздушная тревога закончилась сбитым самолетом противника. Чаю в кружке. Новым носкам. Детям, которые рисуют “открытки” для бабушек и дедушек, оставшихся в Мариуполе.

Из счастья и радости появляется ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Понимание того, что долгосрочные планы - это сейчас не про тебя. Планы можно строить максимум на завтра. Куплю продукты, схожу в аптеку, выведу детей на свежий воздух, сделаю сотню звонков и напишу тысячу сообщений. Сделаю запасы на случай блокады Днепра - наберу воды во все канистры, найду дрова, сделаю полочку с крупами. Попробую вернуться к поискам работы и обязательно найду для себя какой-то повод для радости несмотря ни на что.

Я стала каждый вечер перед сном записывать сториз в Инстаграм. Такой себе дневничок произошедшего за день. И всегда стараюсь говорить о чем-то хорошем, даже если целый день происходил ад. Потому что таким же как я нужна поддержка. А ощущение ПОЛЕЗНОСТИ очень помогает двигаться дальше и не скатываться в УНЫНИЕ.

Еще достаточно часто приходится сталкиваться с чувством НЕДОУМЕНИЯ. От того, что происходит вокруг, среди украинцев. Как люди находят силы ругаться друг с другом, обвинять всех вокруг во всех бедах - для меня остается загадкой. Кто-то считает себя особеннее других, кто-то скатывается в откровенное предательство. А ведь наша цель сейчас - выжить. И выжить мы сможем только если мы все - заодно, вместе.

И от бесконечной борьбы наступает УСТАЛОСТЬ. Не столько физическая, сколько моральная. Начинаешь задумываться - а где взять сил, как отдохнуть? Закрываешь новости и идешь обнимать детей. Рисовать с ними открытки для бабушек и дедушек, разговаривать о чем-то простом и искать в себе ЛЮБОВЬ.

В конце концов, именно ЛЮБОВЬ спасет каждого из нас в отдельности и всех нас вместе взятых. Я - ВЕРЮ.

А что вы чувствуете сейчас?

Светлана Чернухина, Мариуполь - Днепр

Специально для InfoKava