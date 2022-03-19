"Поддержать"
Тренды:
Новости
Ксения Костюченко: Верю в ВСУ. Дневники войны. Харьков
Светлана Чернухина: Мариуполь. Палитра эмоций побывавшего в аду
Информационная война: Генштаб ВСУ предупреждает
Ян Валетов: Россия - это людоед, с которого содрали фрак
Сервисы, которые стали бесплатными или почти бесплатными для украинцев
Светлана Чернухина: Мариуполь. День, который сломал мир
Польская Академия наук выдвинула Сергея Жадана на соискание Нобелевской премии
Ян Валетов: Роковая ошибка России - воевать с теми, кто основал Москву
Эвакуация под российскими обстрелами: пылающий Ирпень
Что нужно знать, чтобы заказать ростовую фигуру PR
Можно ли найти человека в водовороте войны - поиск пропавших в военных реалиях
Добровольцев терробороны будут считать ветеранами войны и участниками боевых действий
Ян Валетов: Российский гопник поймёт только грубую силу - все уговоры бессмысленны
Виды сайтов и стоимость их разработки PR
Информационная война: Что нужно делать, чтобы уберечься от фейков и манипуляций
Все новости
Политика / Война / Мариуполь / Выбор редакции

Светлана Чернухина: Мариуполь. Палитра эмоций побывавшего в аду

10:56, 19 мар 2022
152
Версия для печати

Война принесла миллионам украинцев не только беду в дом, но и огромное психологическое напряжение. Люди по-разному справляются со стрессовой ситуацией. Есть такие, что не выдерживают и становятся морально сломленными. Но в большинстве случаев они проходят сквозь этот огонь и становятся несгибаемыми, готовыми идти до конца.

Светлана Чернухина - из Мариуполя. 24 февраля он вывезла своих детей в Днепр. Но там остались её родные и близкие. И душа ищет возможности пережить всё то, что сейчас вокруг нас. Это не только о мариупольцах - это о каждом, кому пришлось из-за русских фашистов покинуть свой дом.

Отрицание, гнев, торг, депрессия - это далеко не все стадии переживания среднестатистического мариупольца, которому удалось вырваться из тотальной опасности. Есть даже такие чувства, которым еще не придумали названия. Но ты их точно испытаешь, если в твоем паспорте мариупольская прописка. 

СТРАХ. Первое, что я испытала, еще до того, как началась война, - это страх. Он сопровождает меня изо дня в день, даже когда я попала в условно безопасный Днепр, и до текущего момента. Сначала страх был о том, что Мариуполь первым попадет “под раздачу”. Это случилось в момент, когда было объявлено о признании Россией ОРДЛО. Потом был страх провожать мужа на работу по боевой тревоге. Потом был страх того, что дети начнут паниковать. Страх не выехать из Мариуполя и выезжать из Мариуполя. Страх того, что может “прилететь” в дом моим родным. Страх неизвестности, когда пропала связь с городом. И информированности о том, что там нет никаких условий для нормальной жизни. Что бы не происходило, всегда первым приходит он, иногда в сопровождении УЖАСА. 

Когда видишь погибших детей, взорвавшийся Драмтеатр, голодных людей в километровой очереди за водой. 

Страх накрывает в одну секунду, коротким импульсом от груди до кончиков пальцев, всё тело сжимается и ощущается как холод, от которого нет спасения. Но он быстро сменяется другим чувством - РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ

В момент, когда всё внутри сжимается, как пружина, начинает накапливаться энергия для каких-то решительных действий. Трясущиеся пальцы сжимаются в кулаки, дрожь переходит в глубокое и ровное дыхание. Ты решаешь, что Мариуполь - сильный город и нужно довериться своей армии. Что мужа надо поддержать и сказать, что ждешь его живым и невредимым. Что детям нужна спокойная мать, и тогда они не начнут паниковать. Что выезжать из Мариуполя нужно, для спасения генофонда страны и помощи своим в тылу. Решаешь верить в своих родных и не на секунду не сомневаться в их благоразумии, даже когда о них нет вестей уже две недели. 

После решительности приходит ЗЛОСТЬ. Ты слышишь откровенную ложь и видишь разрушенную инфраструктуру. Ты, маленькая хрупкая женщина 162 см ростом, готова голыми руками душить тех, кто отдает и исполняет приказы уничтожать твой город, твой дом, твою жизнь. Эта злость настолько сильна, что переходит в ярость и что-то похожее на бешенство. Но невозможность выместить это чувство, приходит ощущение собственного БЕССИЛИЯ.

И, вроде, ты что-то делаешь. Координируешь, волонтеришь, помогаешь в меру своих сил, но все равно - это ничто по сравнению с тем, что нужно сделать. Запросы о помощи накрывают лавиной. Помощь нужна всем - тем, кто остался в Мариуполе, тем, кто сражается за Мариуполь, тем, кто хочет оказать помощь Мариуполю, тем, кто выбрался из Мариуполя, тем, кто ищет близких из Мариуполя. А ты не можешь помочь даже сотой процента нуждающихся. И тут бессилие переходит в ОТЧАЯНИЕ

Откровенно, несколько раз хотелось совершить какое-то безумное самоубийство. Взять флаг Украины и пойти пешком в сторону Мариуполя через блокпосты оккупантов. Или объявить голодовку, требуя доставки гуманитарки в родной город. Или хоть что-то еще, чтобы прекратить жить в этом аду с пониманием того, что мы обречены. Но в какой-то момент психика начинает искать защитные ниточки НАДЕЖДЫ.

Надежды на то, что война вот-вот закончится, и все перестанут стрелять. На то, что войска оккупантов закончатся или дезертируют, и Мариуполь перестанут обстреливать. На то, что Путина застрелят его же соратники. На всё самое хорошее. И вот удивительное свойство надежды - это обретение поводов для СЧАСТЬЯ

Как только мозг начинает искать зацепки - он тут же их находит. И ты начинаешь радоваться. Каким-то маленьким победам и простым смскам с тремя буквами: “жив”. Радуешься солнцу в окне, которое не спрятано чёрным дымом и гаревом. Тому, что воздушная тревога закончилась сбитым самолетом противника. Чаю в кружке. Новым носкам. Детям, которые рисуют “открытки” для бабушек и дедушек, оставшихся в Мариуполе. 

Из счастья и радости появляется ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ. Понимание того, что долгосрочные планы - это сейчас не про тебя. Планы можно строить максимум на завтра. Куплю продукты, схожу в аптеку, выведу детей на свежий воздух, сделаю сотню звонков и напишу тысячу сообщений. Сделаю запасы на случай блокады Днепра - наберу воды во все канистры, найду дрова, сделаю полочку с крупами. Попробую вернуться к поискам работы и обязательно найду для себя какой-то повод для радости несмотря ни на что. 

Я стала каждый вечер перед сном записывать сториз в Инстаграм. Такой себе дневничок произошедшего за день. И всегда стараюсь говорить о чем-то хорошем, даже если целый день происходил ад. Потому что таким же как я нужна поддержка. А ощущение ПОЛЕЗНОСТИ очень помогает двигаться дальше и не скатываться в УНЫНИЕ

Еще достаточно часто приходится сталкиваться с чувством НЕДОУМЕНИЯ. От того, что происходит вокруг, среди украинцев. Как люди находят силы ругаться друг с другом, обвинять всех вокруг во всех бедах - для меня остается загадкой. Кто-то считает себя особеннее других, кто-то скатывается в откровенное предательство. А ведь наша цель сейчас - выжить. И выжить мы сможем только если мы все - заодно, вместе.

И от бесконечной борьбы наступает УСТАЛОСТЬ. Не столько физическая, сколько моральная. Начинаешь задумываться - а где взять сил, как отдохнуть? Закрываешь новости и идешь обнимать детей. Рисовать с ними открытки для бабушек и дедушек, разговаривать о чем-то простом и искать в себе ЛЮБОВЬ. 

В конце концов, именно ЛЮБОВЬ спасет каждого из нас в отдельности и всех нас вместе взятых. Я - ВЕРЮ

А что вы чувствуете сейчас?

Светлана Чернухина, Мариуполь - Днепр

Специально для InfoKava


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще