Можно ли найти человека в водовороте войны - поиск пропавших в военных реалиях

Можно ли найти человека, пропавшего в страшном водовороте войны? Иногда можно - современная война такова, что человек, если он жив, найдёт возможность обозначить своё местопребывание. А вот если это ребёнок или раненый, или контуженый вследствие взрыва... Или, не дай бог... Что тогда? Иногда на этот вопрос ответа нет.

“Заплачу любые деньги за информацию о семье… “

“Не выходят на связь с 26 февраля, помогите найти”

“Мариуполь! Пропала дочь 14 лет”

Таких сообщений тысячи тысяч по всей Украине, наверняка каждый из вас видел их в социальных сетях, на сайтах, в рассылках в мессенджерах. Насколько они эффективны и какие вообще шансы найти своих близких в текущих обстоятельствах?

Однозначного ответа на данные вопросы, к сожалению, нет. Ровно как и ответа на вопрос “когда закончится война?”. Но, тем не менее, волонтеры и общественные организации создают специальные площадки по поиску людей, полиция принимает заявления о пропаже (в местах, где полиция имеет возможность принимать заявления), а люди репостят сообщения.



Вот всего несколько площадок, которые были созданы каналы поиска людей как по всей Украине, так и по отдельным городам.

https://t.me/poshuk_znyklyh - канал, публикующий фотографии и данные пропавших. На момент написания этой статьи в группе более 9 тысяч фотографий пропавших

https://t.me/poshuk_znyklyhhttps://t.me/poshukukraina2022 - принимают заявки в гугл.форме и передают данные волонтерам.

https://t.me/+p7O4mPx5few0NmJi - тут формировались списки пропавших в Мариуполе, последний список начислял более 1600 человек. В последствии группа была закрыта из-за атаки ботов. На данный момент в группе публикуются новости так или иначе касающихся города и его жителей

https://wanted.mvs.gov.ua/searchbezvesti/ - база МВД, в которой можно найти людей по большому количеству параметров.

https://www.facebook.com/groups/poshuk.ditei/ - группа, размещающая информацию о поиске детей, сейчас в ней не только дети. Также там публикуется информация о тех, кто найдет или, к несчастью, погиб.

В восьми из десяти сообщениях о пропавших - Мариуполь, что очень легко объясняется. В 2021 году по официальной статистике население города составляло 430 000 человек. В первые дни войны, пока еще была возможность покинуть город на поездах или своем транспорте, предположительно город покинуло до 10 000. Остальные - остались в городе, без связи, возможности зарядить мобильный телефон и хоть каких-то условий жизни. Только шансы на выживание. И у этих 420 000 людей по всей Украине и миру есть родственники, друзья, коллеги. Каждый ищет своих в надежде получить хоть какую-то весть. А теперь представим, что в такой ситуации сейчас Гостомель, Ирпень, Харьков и многие, многие населенные пункты Украины.

Но если быть максимально прагматичными и абстрагироваться от эмоций, можно понять, что шансы найти хоть кого-то в многотысячных городах без связи - близятся к нулю. Даже если люди находятся в убежищах, в которых собраны тысячи людей, то никаких списков прибывших там нет, да и передать эти списки некому.

Люди ищут каких-то волонтеров, готовых сходить и “проведать” близких. Но такие попытки всё чаще оканчиваются неудачей, по ряду причин. Во-первых, огромное количество людей покинули свои дома. То ли дома разрушились под ударами артиллерии и авиации, то ли в них стало очень небезопасно оставаться, то ли решили скооперироваться с соседями или друзьями, так как вместе легче. Во-вторых, сами волонтеры сейчас нуждаются в помощи. У них закончилась еда, заряд на телефоне и у многих - надежда на выживание. В-третьих, появилось слишком много мошенников, выдающих себя за волонтеров и цинично собирая деньги с несчастных родственников на поиски, которые даже не планируют начинаться.

Также есть информация о том, что при пересечении вражеских блок-постов, у некоторых наших граждан изымали не только сим-карты и даже телефоны. Поэтому дозвониться по старым номерам в такой ситуации будет невозможно.

Логично возникает вопрос: “А что же тогда делать?”.

Первое - осознать, что в условиях войны имеет смысл искать тех, кто находится в регионах со связью. Предположим, что вы узнали, что родственник жив, вам об этом сообщили добрые люди. Но объективно - ситуация меняется каждый час, и сложно прогнозировать где ваши близкие будут завтра.

Второе - обратиться в полицию с официальным запросом. Если в области есть связь и проводится эвакуация, а телефон у пропавших отключен - по крайней мере, в случае попадания в какие-то списки - эвакуированных, госпитализированных и т.д, вам сообщат полицейские.

Третье - выяснить круг общения своих родных. Это могут быть коллеги по работе, друзья, соседи - тут помогут соцсети. Лучше всего обращаться к ним в личных сообщениях.

Четвертое - ждать. Терпеливо ждать, когда связь восстановится или будет проводиться эвакуация или наступят хоть какие-то изменения в регионе, где находятся ваши близкие.

Так, в Мариуполе начала появляться связь в некоторых районах, а также появилась возможность выбраться из города на своем личном транспорте. Те мариупольцы, которым удалось вырваться из города, доезжая до первого же населенного пункта сразу же искали возможность позвонить близким и сообщить о том, что с ними все в порядке. К счастью, местные люди помогают с зарядкой телефонов, дают свои сим-карты и в целом поддерживают тех, кто нуждается.

Ждем, что гуманитарные коридоры заработают на постоянной основе и удастся получить информацию об эвакуированных из официальных источников.

Надеемся на лучшее, верим в то, что с нашими близкими всё хорошо и скоро победа!

Светлана Чернухина Мариуполь-Днепр,

специально для InfoKava