Аркадий Бабченко: Всё будет Украина - всё уже Украина!

Аркадий Бабченко - журналист, известный по обе стороны украинско-российской границы. К нему было разное отношение, но очень многие из прогнозов человека, который побывал в горячих точках, сбылись. Сейчас он находится вне пределов Украины. Наверное, стоит прислушаться и к нынешним его словам, которые мы сохранили в целости, убрав только эмоциональную обсценную лексику.

Так получилось, что за последнее время мне пришлось проехать пол-Европы. Пять стран. Так вот. Вы себе даже не представляете, что творится. Украина — везде. Флаги Украины на автобусах, на домах, на полицейских машинах, магазины оформили витрины в жовто-блакитные барвы, уличные художники вместе с шаржами на Алена Делона и Шварценеггера рисуют портреты Зеленского, в ресторанах акции в помощь Украине. Плакаты «Мы вместе», «Стэнд виз Юкрейн», и флаги-флаги-флаги.

На дорогах полно бусиков с допомогой и перевозкой беженцев, микроавтобусы с прикрепленными на заднее стекло флагами Дании, Германии, Норвегии, Финляндии — и украинским. Обычные граждане своих стран бросили все, сели за руль, прикрепили флаг своей страны и флаг Украины и поехали через всю Европу развозить беженцев по всему миру. На границах люди с флагами Украины блокируют российские и беларусские фуры. Везде митинги, сцены, пункты помощи. Перемещение военной техники.

В Варшаве, которая приняла на себя основной поток беженцев, просто Вавилон. Украинской и русской — многие с Востока — речи больше, чем польской. Вокзал превращен в один сплошной перевалочный пункт. Переводчики, бесплатная еда, бесплатная отправка дальше, информация, иеговисты раздают бутерброды — впервые в жизни мне захотелось с ними поговорить о Боге — гостиницы забиты под завязку.

Два пьяных гопника в переулке, которые, уверен, еще месяц назад за кружкой пива у себя в пивняке орали про понаехавших заробитчан, полезли целоваться в десна, орали «Слава Украине» и «Путин хуйло» и восхищались тем, как Украина дает отпор. Когда поблагодарил их за поддержку, говорят — да не, мы сделали совсем чуть-чуть, а вот украинцы просто фантастические.

Положение Украине в мире изменилось просто кардинально. И, что самое главное — на уровне простых людей. На уровне общества.

Такое ощущение, что вся Европа сейчас — это одна большая Украина. Поддержка просто невероятная. Думаю, такое единение континента последний раз было только во времена Второй мировой.

И снова всем понятно, кто здесь зло.

Украина везде. В каждом телевизоре. В каждой газете. В каждом утюге. Все новости только — Украина, Украина, Украина. Смотрят не отрываясь.

Камбербэтч, Ди Каприо, Илон Маск, Де Ниро, Грета — да, по-моему, вообще все звезды — все политики, все лидеры мнений, за исключением полудурка Коэльо, выходят на сцену с флагами Украины, пишут твиты, выказывают поддержку. Украина стала мейнстримом. Поддерживать Украину стало хорошим тоном.

Поэтому если кто говорит, что Европа ничего для нас не делает, или делает слишком мало — вы просто не представляете масштабов пришедшего в движение мира.

Начался глобальный пересмотр положения вещей и Россия катится в полную ж... Просто в полную. Это УЖЕ страна-изгой.

А её место заняла сейчас Украина.

По крайней мере, в головах.

Все буде Україна!

Всё уже Украина.

Источник: site.ua