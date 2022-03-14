"Поддержать"
Тренды:
Новости
Информационная война: Что нужно делать, чтобы уберечься от фейков и манипуляций
Аркадий Бабченко: Всё будет Украина - всё уже Украина!
Несколько слов о том, как пропутинские СМИ воздействуют на людей в Грузии
Украинские спортсмены установили рекорд для Украины на зимних Паралимпиадах
Александр Михельсон: Информационная война – всегда проверяйте источник информации
Зоя Казанжи: На карту поставлена ​​не просто наша победа, а наше существование
Елена Маленкова: Информационная война – это важно: доносите слово правды россиянам!
Елена Маленкова: Зеленский и Порошенко – плечом к плечу, и это объединяет весь народ!
Ян Валетов: Если вы не остановите это чудовище, оно придёт и в ваш дом!
Как организовать учебный процесс во время войны
Для борьбы с Россией есть только один выход - полная победа
Лента новостей: На ЧАЭС аварийная ситуация; Скадовск грабят россияне - это и другое
О чем вопят голоса за вражеской российской границей: нашествие фейков как часть войны
На полки АТБ возвращаются товары компании "Рошен" и наша Ряба"
Эмбарго на продажу российской нефти: результаты и решения
Все новости
Политика / Война / Колумнистика

Аркадий Бабченко: Всё будет Украина - всё уже Украина!

15:50, 14 мар 2022
141
Версия для печати

Аркадий Бабченко - журналист, известный по обе стороны украинско-российской границы. К нему было разное отношение, но очень многие из прогнозов человека, который побывал в горячих точках,  сбылись. Сейчас он находится вне пределов Украины. Наверное, стоит прислушаться и к нынешним его словам, которые мы сохранили в целости, убрав только эмоциональную обсценную лексику.

Так получилось, что за последнее время мне пришлось проехать пол-Европы. Пять стран. Так вот. Вы себе даже не представляете, что творится. Украина — везде. Флаги Украины на автобусах, на домах, на полицейских машинах, магазины оформили витрины в жовто-блакитные барвы, уличные художники вместе с шаржами на Алена Делона и Шварценеггера рисуют портреты Зеленского, в ресторанах акции в помощь Украине. Плакаты «Мы вместе», «Стэнд виз Юкрейн», и флаги-флаги-флаги. 

 На дорогах полно бусиков с допомогой и перевозкой беженцев, микроавтобусы с прикрепленными на заднее стекло флагами Дании, Германии, Норвегии, Финляндии — и украинским. Обычные граждане своих стран бросили все, сели за руль, прикрепили флаг своей страны и флаг Украины и поехали через всю Европу развозить беженцев по всему миру. На границах люди с флагами Украины блокируют российские и беларусские фуры. Везде митинги, сцены, пункты помощи. Перемещение военной техники.

 В Варшаве, которая приняла на себя основной поток беженцев, просто Вавилон. Украинской и русской — многие с Востока — речи больше, чем польской. Вокзал превращен в один сплошной перевалочный пункт. Переводчики, бесплатная еда, бесплатная отправка дальше, информация, иеговисты раздают бутерброды — впервые в жизни мне захотелось с ними поговорить о Боге — гостиницы забиты под завязку.

 Два пьяных гопника в переулке, которые, уверен, еще месяц назад за кружкой пива у себя в пивняке орали про понаехавших заробитчан, полезли целоваться в десна, орали «Слава Украине» и «Путин хуйло» и восхищались тем, как Украина дает отпор. Когда поблагодарил их за поддержку, говорят — да не, мы сделали совсем чуть-чуть, а вот украинцы просто фантастические.

Положение Украине в мире изменилось просто кардинально. И, что самое главное — на уровне простых людей. На уровне общества.

Такое ощущение, что вся Европа сейчас — это одна большая Украина. Поддержка просто невероятная. Думаю, такое единение континента последний раз было только во времена Второй мировой.
И снова всем понятно, кто здесь зло.

Украина везде. В каждом телевизоре. В каждой газете. В каждом утюге. Все новости только — Украина, Украина, Украина. Смотрят не отрываясь.

Камбербэтч, Ди Каприо, Илон Маск, Де Ниро, Грета — да, по-моему, вообще все звезды — все политики, все лидеры мнений, за исключением полудурка Коэльо, выходят на сцену с флагами Украины, пишут твиты, выказывают поддержку. Украина стала мейнстримом. Поддерживать Украину стало хорошим тоном.

Поэтому если кто говорит, что Европа ничего для нас не делает, или делает слишком мало — вы просто не представляете масштабов пришедшего в движение мира.

Начался глобальный пересмотр положения вещей и Россия катится в полную ж... Просто в полную. Это УЖЕ страна-изгой.

А её место заняла сейчас Украина.
По крайней мере, в головах.
Все буде Україна!
Всё уже Украина.

Источник: site.ua


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще