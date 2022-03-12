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Политика / Война / Колумнистика / Одесса

Зоя Казанжи: На карту поставлена ​​не просто наша победа, а наше существование

22:13, 12 мар 2022
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Зоя Казанжи – очень известна в Украине, особенно в Одессе, где работала и находится ныне. Писательница, блогер, государственный служащий, волонтер, общественная активистка – это все о ней. Вот как она видит сегодняшние события.

Мэра Мелитополя пытают. Заставляют записать видео в поддержку оккупантов. Заставляют, чтобы сказал, что рад видеть оккупационные власти.

Точно так было с мэром Гостомеля. Которого в результате убили.

Люди выходят на тысячные протесты в Херсоне и Мелитополе. Я не знаю, смогла бы я так – пойти под дула автоматов...

Беременная жительница Балаклеи рожала ребенка под обстрелами, потому что рашисты не выпустили скорую помощь.

Отбросы из Раши расстреляли мирную колонну, которая выходила из села Победа Киевской области. Дети и женщины шли ПО СОГЛАШЕНИЮ с этими извергами. Семеро погибли, в том числе один ребенок. Люди вынуждены были возвратиться. Сейчас они в блокаде, в связи с ними нет.

Мариуполю мстят. За неповиновение. За стойкость. Мариуполь уничтожают. Жителей города хоронят в общей могиле. Почти 2 тысячи человек убиты.

Русскоязычный Харьков, который имел самые низкие евроинтеграционные настроения и был достаточно лоялен ко всему русскому, за эти дни беспощадных бомбардировок и смертей стал сгустком сплошной ненависти к «русскому меру». Оккупантам здесь дали приказ стрелять по гражданским.

Обугленные дети в Киевской области. После бомбежек и ракетных залпов. Мне написал знакомый, он помогал разбирать завалы. Дедушка выносит обугленное маленькое тельце. Смотреть на это невозможно!

ОКУПАНТЫ УБИЛИ 79 НАШИХ ДЕТЕЙ!

Запорожская и Чернобыльская АЭС. "Управляются" уже Росатомом. Заложниками стали сотрудники. И они продолжают работу. Под дулами автоматов в буквальном смысле.

Рашистская сволочь насилует, убивает, пытает, в том числе несовершеннолетних.

Они превзошли нацистов. Они сами нацисты.

Нация деградантов. Негативная селекция. На этой территории десятилетиями уничтожали умных и сильных. Тотальные репрессии. Эмиграция тех, до кого дошло и кто успел.

Остались вырожденцы. Палачи. Аномалия. Молчаливое болото. Серая масса.

Теперь на карту поставлена ​​не просто наша победа, а наше существование.

Мы должны не просто выжить, а уничтожить эту дрянь тотально.

И да, ненависть стучит в наши сердца. НЕНАВИСТЬ.

Зоя Казанжи, Одесса

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