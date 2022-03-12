Александр Михельсон: Информационная война – всегда проверяйте источник информации

Сейчас идёт вал оперативной информации на различных сайтах и Телеграмм-каналах. Угнаться за столь огромным количеством новостей сложно. Поэтому мы избрали несколько другой путь. Мы публикуем новости, которые по какой-либо причине могли пройти мимо вашего внимания, сведения, которые вам могут понадобиться сиюминутно, мнение людей, которых вы читали годами. Вся информация берётся из проверенных и заслуживающих доверия источников.

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Именно сейчас – Александр Михельсон, журналист, публицист, переводчик с размышлениями об информационной политике.

Постоянно мониторя информационное пространство, я все больше убеждаюсь в вообще-то тривиальном факте.

Когда информация является оружием, то и умение им пользоваться для нонкомбатантов (т.е. тех, кто не держит в руках оружие - ред.) не менее важно, чем умение пользоваться обычным оружием – для бойцов на передке. И так же, как нет смысла потыкаться в военкомат без надлежащих навыков и/или с плохими физическими кондициями – так и в общении, от соцсетей до разговоров с соседом, следует хорошо понимать потенциальные негативные (как, конечно, и положительные) последствия этого. А для этого в первую очередь нужно понимать, что мы можем в каждой конкретной ситуации.

Есть темы, где просто тупо недостаточно информации. Словно однозначная поначалу ситуация с предоставлением Украине самолетов превратилась в некую многослойную ИПСО (информационно-психологическую спецоперацию) с кучей участников. То же с самого начала происходит с возможным включением в войну Белоруссии. Моя страница в Фейсбуке не пользуется таким большим интересом публики, это где-то under-mediate, но в некоторых случаях все равно лучше промолчать, чем, возможно, навредить.

Это утверждение вообще многого касается. Те же откровенные фейки могут иметь силу только потому, что мы сами их распространяем. Но, к сожалению, фейк не всегда можно отличить от правды – даже с теми 20+ лет опыта, которые я упомянул. Ну ведь на то он и фейк.

Одно дело – широкий репост призывов к украинцам в Польше заблокировать польско-белорусскую границу, потому что там «стоят очереди фур с медикаментами и продуктами для России и Беларуси». Здесь провокация более чем очевидна. И то даже на нее повелись некоторые мои, в целом толковые знакомые.

Другое дело – сообщения о случаях хищения помощи для украинцев, взятки с беженцев на границе и таможни, или бардак и даже преступления на блокпостах, вот это вот все.

Элементарное представление о статистике дает убежденность, что все это действительно случается. Не может не встречаться при имеющихся обстоятельствах. Но прежде чем распространять подобную информацию, проверяйте источник. Если человек, у которого вы берете эту информацию, вам неизвестен, посмотрите холодным глазом, приводит ли он какие-либо конкретные данные, позволяющие идентифицировать обстоятельства, время, место событий.

Вроде простой и очевидный совет, а действует не на всех. Причина очевидна – человеческая психология в состоянии тревожности. Это состояние умножается на типично соцсетевой синдром «сказать о важном». Причем, первым.

Но сейчас не эти обстоятельства. Включаем классический прием «Посчитай до десяти». За это время вполне можно подумать, а чего я достигну своим сообщением, репостом или даже комментарием. Я вот за эти шестнадцать дней отказал себе в значительно большем количестве сообщений, чем разместил. И это я не полностью собой доволен.

Ясно, что это касается и абстрактных вещей, вроде тревоги по поводу «компромиссов» с агрессором или любимого национального спорта по взаимоборьбе на основании политических антипатий. Друзья, ни то, ни другое сейчас просто не актуально. Хотя бы потому, что никаких содержательных переговоров с рашистами на ближайшее будущее не предвидится: сами же рашисты ни на что подобное не пойдут, пока не убедятся в своей неспособности продвинуться дальше, чем они уже есть. Ну и тем более не предполагается в ближайшем будущем выборов, да?

Еще раз: я отлично понимаю эмоциональные основания бурных реакций. Меня где-то три раза в день бросает из черного депрессняка в чрезмерную эйфорию и обратно. И это же я еще не под бомбами (почти) или что-нибудь еще.

Но если вы тоже в относительной безопасности, и есть время рефлексировать – то есть время и на рациональное осмысление. Опять-таки, я в курсе, что это умение не дается быстро.

Главный совет здесь – отслеживайте свое эмоциональное состояние. В плане причин его возникновения. Приучите себя при каждом всплеске эмоций, неважно, добрых или плохих, задумываться над их причиной. Иногда эта причина на самом деле совсем не то, что ею кажется, когда не задумываешься.

Вспомните, что эмоции у вас меняются регулярно, качаются как маятник (я точно знаю, что так у всех и есть). А значит, то, что сейчас полностью увлекло ваши чувства и мышление, очень скоро может замениться чем-то другим. Сейчас ваше состояние может казаться вмещающим всю Вселенную и определяет все. Но на самом деле это не так.

Кажется, слишком много букв. Хотя незатронутыми остались еще несколько аспектов. Что ж, вернемся к ним позже. Введу для этого хэштег, ну скажем, #Спокойно, почему бы и нет.

Еще одно. В комментариях довольно часто пишут, что нафига нам знать, что там происходит в раше. Или что нет смысла разоблачать их фейки, и так все с ними ясно.

Мне это мнение кажется коренным образом ошибочным. "Все" ясно не всем.

Да, Украина воюет за свободу, за существование украинского народа и, за компанию, за Европейскую цивилизацию. Это факт. Но это может быть, гм, "по по барабану" пролетарию Николаю, домохозяйке цёце Люсе или мегасуперинстаблогерицы "Кудрявая кто-то".

Им даже может казаться лучше, чтобы война кончилась на любых условиях, ай-ай-ай, только бы скоро все кончилось.

Все они должны четко знать: котики, на условиях Путина ничто не "кончится", а только начнется. Санкции – надолго. Режим оккупации – тоже.

И инстаблогерка, вероятно, пойдет на панель, цёця Люся, очень вероятно, будет отовариваться по талонам (об "Икее" я молчу вообще), а пролетарий Николай, более чем вероятно, станет пушечным мясом в очередной священной войне с польским нацизмом , эстонскими вирусными воробьями или молдавской ядерной бомбой Как уже стали такие же Николаи из ОРДЛО.

Все это совершенно очевидно нам здесь, в ФБ, но не всегда очевидно упомянутым персонажам. Которые вполне могут жить с вами дверь в дверь.

Своим идиотизмом – в древнегреческом смысле слова – они уже доигрались до войны. Естественно, сейчас они склонны винить в этом других.

Так устроена человеческая психика.

Но они должны понять, что продолжение идиотизма неизбежно ведет к еще худшему. Не будем жалеть для объяснения своих времени и слов. В тылу это – такой же важный ресурс, как и патроны на передке.

Меня зовут Сашко. Я из Украины. И мы победим.

Александр Михельсон, журналист, публицист, переводчик, Черкассы

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