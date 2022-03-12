Елена Маленкова: Информационная война – это важно: доносите слово правды россиянам!

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Русские, которые за рубежом, ещё более ватные, чем те, кто внутри.



Нашему дипломатическому корпусу Dmytro Kuleba просьба обратить на оболваненное население Греции, Испании. Многие продолжают смотреть русские каналы и пишут, что «мызамир».

"Замирцев" не терплю ещё с начала 2014го.

Когда человек говорит: «Я против войны, я не хочу разбираться, кто прав, кто виноват. Это все политики. Причём тут обыкновенные люди»? -это сигнал, что человек латентный путинист.

Латентный. Скрытый. Я не за, но я нейтрален.

Ты нейтрален, пока война не пришла в твой дом.

Почему нам необходимо, чтобы русскоязычные в разных странах знали истинное положение дел?

Сторонники или противники - это электорат.

Во многих странах огромная русскоговорящая диаспора, с помощью которой пропаганда влияет на власть.

Мы все видели, какая поддержка у Украины в мире, как выходили тысячи и десятки тысяч на площади с украинскими флагами, показывая всему миру, что они сердцем и душой с Украиной.

Многие общаются в закрытых группах, пабликах и прямо сейчас идёт другая война - информационная , которая не менее значима, чем «горячая».

На их задурманенные мозги льётся мусорная лживая пропаганда. Они передают ее дальше и тем самым создают то пространство, которое не может не учитывать власть.

У каждого из них есть друзья, родственники и знакомые в России или Беларуси, Казахстане и Армении, Узбекистане и Таджикистане. Они доносят «свою правду», понимание ситуации.

Мы должны и можем оказывать контр-пропаганду в этих комьюнити.

Это огромная работа и я как боец информационного фронта прошу в этом помощи и поддержки.

Пишите не в комментариях к ватным постам, а в личку. Не забывайте, что многие посты пишут «боты», люди на работе, их переубеждать бесполезно.

Ищите знакомых и распространяйте информацию от себя.

То, что вы передали лично.

Не верьте, что вас никто не услышит.

Услышат. В любом обществе есть 10% фанатиков, 10% на зарплате и 10% тех, кто и так за нас.

Этих не нужно убеждать.

Остальные 70% -это и есть поле для нашей деятельности. За их умы, сердца и голос на выборах соревнуются политики.

Это наш с вами боевой электорат.

В бой, бойцы невидимого фронта!

Елена Маленкова, блогер, руководитель "KDU Realty Group" в Группа компаний "KDU Realty Group", Киев

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