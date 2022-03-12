"Поддержать"
Тренды:
Новости
Александр Михельсон: Информационная война – всегда проверяйте источник информации
Зоя Казанжи: На карту поставлена ​​не просто наша победа, а наше существование
Елена Маленкова: Информационная война – это важно: доносите слово правды россиянам!
Елена Маленкова: Зеленский и Порошенко – плечом к плечу, и это объединяет весь народ!
Ян Валетов: Если вы не остановите это чудовище, оно придёт и в ваш дом!
Как организовать учебный процесс во время войны
Для борьбы с Россией есть только один выход - полная победа
Лента новостей: На ЧАЭС аварийная ситуация; Скадовск грабят россияне - это и другое
О чем вопят голоса за вражеской российской границей: нашествие фейков как часть войны
На полки АТБ возвращаются товары компании "Рошен" и наша Ряба"
Эмбарго на продажу российской нефти: результаты и решения
Президент Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана
Бойко открестился от российского предложения стать премьер-министром
В Гааге начались слушания Международного уголовного суда по иску Украины к России
Потери российских оккупационных войск на утро 7 марта
Все новости
Колумнистика / Политика / Война

Елена Маленкова: Информационная война – это важно: доносите слово правды россиянам!

20:07, 12 мар 2022
105
Версия для печати

Сейчас идёт вал оперативной информации на различных сайтах и Телеграмм-каналах. Угнаться за столь огромным количеством новостей сложно. Поэтому мы избрали несколько другой путь. мы публикуем новости, которые по какой-либо причине могли пройти мимо вашего внимания, сведения, которые вам могут понадобиться сиюминутно, мнение людей, которых вы читали годами. Вся информация берётся из проверенных и заслуживающих доверия  источников.

Некоторое время назад мы начали публикацию мнений и колонок наших авторов и авторитетных людей в социальных сетях. То есть , тех, к чьему взгляду на вещи присматриваются, чьи прогнозы сбываются, а характеристики точны. Все публикации - с согласия авторов. И если их можно пропустить в лентах Фейсбука и Телеграмм, которые обновляются постоянно, вы сможете многие публикации найти у нас.

Русские, которые за рубежом, ещё более ватные, чем те, кто внутри.
  
Нашему дипломатическому корпусу Dmytro Kuleba просьба обратить на оболваненное население Греции, Испании. Многие продолжают смотреть русские каналы и пишут, что «мызамир». 

"Замирцев" не терплю ещё с начала 2014го.

Когда человек говорит: «Я против войны, я не хочу разбираться, кто прав, кто виноват. Это все политики. Причём тут обыкновенные люди»? -это сигнал, что человек латентный путинист.

Латентный. Скрытый. Я не за, но я нейтрален.

Ты нейтрален, пока война не пришла в твой дом. 

Почему нам необходимо, чтобы русскоязычные в разных странах знали истинное положение дел?

Сторонники или противники - это электорат.

Во многих странах огромная русскоговорящая диаспора, с помощью которой пропаганда влияет на власть.

Мы все видели, какая поддержка у Украины в мире, как выходили тысячи и десятки тысяч на площади с украинскими флагами, показывая всему миру, что они сердцем и душой с Украиной.

Многие общаются в закрытых группах, пабликах и прямо сейчас идёт другая война - информационная , которая не менее значима, чем «горячая».

На их задурманенные мозги льётся мусорная лживая пропаганда. Они передают ее дальше и тем самым создают то пространство, которое не может не учитывать власть.

У каждого из них есть друзья, родственники и знакомые в России или Беларуси, Казахстане и Армении, Узбекистане и Таджикистане. Они доносят «свою правду», понимание ситуации.

Мы должны и можем оказывать контр-пропаганду в этих комьюнити. 

Это огромная работа и я как боец информационного фронта прошу в этом помощи и поддержки.

Пишите не в комментариях к ватным постам, а в личку. Не забывайте, что многие посты пишут «боты», люди на работе, их переубеждать бесполезно.

Ищите знакомых и распространяйте информацию от себя.

То, что вы передали лично. 

Не верьте, что вас никто не услышит.

Услышат. В любом обществе есть 10% фанатиков, 10% на зарплате и 10% тех, кто и так за нас.

Этих не нужно убеждать.

Остальные 70% -это и есть поле для нашей деятельности. За их умы, сердца и голос на выборах соревнуются политики.

Это наш с вами боевой электорат. 

В бой, бойцы невидимого фронта!

Елена Маленкова, блогер, руководитель "KDU Realty Group" в Группа компаний "KDU Realty Group", Киев

InfoKava


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще