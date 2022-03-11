Елена Маленкова: Зеленский и Порошенко – плечом к плечу, и это объединяет весь народ!

Украина отказалась от наличия оппозиции и правящего большинства. Украина сплотилась и стеной стала за свою землю и нравственные ценности. Пятый президент Петр Порошенко публично на весь мир поддержал действия президента Украины Владимира Зеленского. Мы – все вместе! И мы победим. Блогер, бизнеследи, известная в Украине и за ее пределами руководитель "KDU Realty Group" в Группа компаний "KDU Realty Group" Елена Маленкова прокомментировала интервью Петра Порошенко зарубежным изданием.

Я мечтала об этом долгие годы почти с самого Дня Независимости.

Я мечтала о том, что мы, как нация, будем единственными, кто забудет дрязги и личные обиды. Что достигнем консенсуса.

В 2014-м мне казалось, что эта цель где-то близко.

Практически все правительство сплотилось перед лицом русской военной опасности.

Мы уезжали из Донецка не от войны. Мы убегали от их проклятого "русскогомира". С его насилием, ненавистью, изнасилованием, отжимами недвижимости и автомобилей, от ненависти ко всему украинскому.

Но когда мы приехали в Киев, мы были в шоке. Раздавалась музыка, в ресторан были очереди, торговые заведения работали, а вечером гремели салюты.

Салюты мы до сих пор ненавидим, еще с 2014-го.

Были те, кто отдавал последнее украинской армии, закупал за свои деньги бронежилеты, каски, разгрузки, берцы и тактические очки.

Буди те, кто зарабатывал на этом и за большие деньги продавал нам подержанные броники, каски и т.д.

Продавая как новые.

Были ты, кто расселял беженцев из Донбасса в своих квартирах, домах, кормил, оказывал помощь, чем мог.

Были те, кто сразу повысил цены в разы. В разы.

Потому что Донецк был богатым городом, а у жителей были деньги.

Были те, кто шел к добробатам защищать украинскую землю, из всех городов.

Были те, кто говорил "Это не наша война".

Но.

Это была наша война.

Сейчас вся Украина страдает от российско-фашистской агрессии. Все наше большое государство. Нет места, где бы не звучала сирена воздушной тревоги. Нет места, где бы не работали волонтеры и не было бы беженцев.

Я мечтала, чтобы вся грязь избирательной кампании, с которой мы столкнулись в начале 2019 года, никогда не заразила наше общество.

Я мечтала, чтобы идея никогда больше не иметь ничего общего с Российской Федерацией стала нашей общей национальной идеей.

Чтобы хотя бы один Президент сказал добрые слова в адрес предыдущего, а предыдущий не обливал грязью все, что делает новый.

Я мечтала об этом долгие годы.

Наконец, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил:

«Я твердо стою за шестого президента. Потому что только так мы можем победить Путина».

«У нас больше нет власти и оппозиции, мы все сейчас объединены, и все мы защищаем свой народ. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, и сейчас демонстрируем единство».

Слава Украине! Слава украинскому народу!

Героям Украины Слава!

Елена Маленкова, бизнеследи, боец ​​терробороны, волонтер, Киев

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