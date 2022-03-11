Ян Валетов: Если вы не остановите это чудовище, оно придёт и в ваш дом!

Ян Валетов - украинский русскоязычный писатель-фантаст, публицист, журналист. Родился и живёт в Днепре. Играл в знаменитой днепропетровской команде КВН. Широко известен в Украине. Сегодня на его родной город обрушился авиаудар России. Такой пост Ян Валетов разместил в Фейсбуке. Публикуется с его разрешения.

11.03.2022.

Удар по нашему городу.

По Днепру. Второй авиаудар с начала войны.

Бессмысленный совершенно, беспощадный, злобный.

Такой же, как вся путинская Россия - настоящий Мордор, несущий зло, исключительно для того чтобы нести зло.

Три ракеты по мирному городу, чтобы запугать, чтобы разрушить, чтобы хоть кого-нибудь убить.

"Высокоточное оружие... Мы не стреляем по мирным!"

Лжецы и подонки.

Наверное, целили в базу националистов в детском саду и в штаб космических сил в здании старой обувной фабрики.

Одного днепрянина они таки убили.

Не военного. Обычного горожанина. Гражданского.

Я не знаю, что должно произойти...

Что еще не произошло в Украине, чтобы те, кто называет себя нашими друзьями и союзниками, вмешались.

Сколько еще детей должны убить россияне? 50-ти мало? Поверьте, они справятся! Будут еще!

Сколько еще гражданских должно быть похоронено в развалинах, чтобы союзники перестали трусить? Мало? Они убьют больше!

Сколько еще украинских городов должно превратиться в руины? Недостаточно? Они работают над этим!

Украинцы сражаются, как львы на границах свободной Европы, а свободная Европа лишь мямлит что-то о правильности европейского выбора.

Враг уже у нас в доме, но он у ваших ворот, господа.

И, не сомневайтесь, сожрав нас, он обязательно заглянет на ваш гостеприимный огонек.

Это не наш - это ваш лидер сказал: тот, кто между войной и бесчестьем выбирает бесчестье, то в результате получает и войну, и бесчестье!

Что выбрали вы, господа?

Или только поляки помнят 1 сентября 1939 года?

Вы испугались одного упоминания о "красной кнопке", вы дали кремлевскому карлику возможность вас шантажировать ядерной дубинкой, вы не проявили решимости защитить мир в Европе и дружественную страну на ваших границах.

Вы - струсили. США - струсили.

Недоимперия, тряхнув ржавыми ракетами, испугала и грозное НАТО, и огромную сверхдержаву. Зачем вам такая огневая мощь, если вы не способны даже сделать вид, что готовы ее применить?

Если вас может заставить испугаться бряцающий оружием ботоксный негодяй, лающий из своего бункера?

Он не способен быть сильным, чтобы убивать, ему достаточно вашей слабости.

Граждане России!

Я знаю, что не все вы поддерживаете эту войну.

Я знаю, что вы испуганы репрессиями, боитесь преследований и чудовищных сроков, которые вам назначены за протест.

Но 15 лет тюрьмы вам светит и в том случае, если ваш диктатор проживет еще 15 лет. Это будет общая тюрьма для вас - жизнь в презираемой всеми, закрытой от мира стране. Хотите ли вы себе и детям такой жизни? Хотите ли вы, чтобы это чудовище правило вами и дальше? Хотите ли вы, чтобы слово "россиянин" стало синонимом слову "нацист"? Слову "убийца"? Слову "оккупант"? Вы боитесь поднять свой голос, и я это по человечески понимаю. Но неужели будущая жизнь под властью военных преступников пугает вас меньше? Неужели соучастие в преступлениях и бесчестье не страшнее полицейских дубинок? Вы граждане или послушное убийцам стадо?

Я уже устал кричать о закрытом небе, о том, что каждая минута непринятия этого решения делает Европу и США соучастниками убийства мирных граждан в Украине. Что толку говорить о реальной помощи, если мир не понимает, что трусость и нерешительность ведет напрямую к гуманитарной катастрофе, нехватке продовольствия, кризису?

Мир глух, пока бомбы не начнут падать на дома тех, кто не слышал предупреждений.

Мир боится грубой силы и неадекватного диктатора, потому что потерял память. Забыл о другом неадекватном диктаторе, за усмирение которого заплачено десятками миллионов жизней.

Напомнить, как его звали? Напомнить, как его портрет красовался на обложке журнала Лайф?

Напомнить, как в Мюнхене вы уже пытались задобрить чудовище, скормив ему жертву?

Или вы помните?

Если вы помните, то почему ничего не делаете, чтобы это не повторилось!

Рашизм уже шагает по планете.

Он уже идет к вам.

Ян Валетов, писатель, Днепр

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