Для борьбы с Россией есть только один выход - полная победа

В Анталии (Турция) прошли переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кулеба уже доложил, что утешительных результатов у переговоров нет. Но Украина от своего не отступила. С авторской колонкой – Александр Михельсон, журналист, публицист, переводчик.

Итак, вопреки довольно распространенным, гм, ожиданиям части общества, "Зрады" на переговорах министров в Турции не произошло. Ибо (предсказуемо) не произошло и переговоров как таковых.

Сказанные после переговоров слова Лаврова «Идет бой не на жизнь, а на смерть за право России на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов» касались не нападения РФ на Украину, а реакции на это на Запада. Однако слова эти – хоть они и граничат с клиникой, и еще вопрос, с какой стороны – довольно ясно демонстрируют кремлевское видение картины в целом.

Сейчас «блицкриг» безнадежно провален, шансов на новое мощное наступление не просматривается. А значит, высока вероятность, что рашизм попытается отвоевать себе определенный минимум, чтобы а) получить плацдарм для последующей агрессии после зализывания ран, б) создать для своих «скрепостных» картинку якобы достижения целей «спецоперации».

В последнем Кремле сыграет на руку введенная в РФ информблокада, умноженная на тиражируемые госпропагандой фейки.

Украинцы, и весь мир, только пальцем крутят у виска, когда слышат о «планах» атаковать силами «националистов» Донецк (а то и Ростов), об украинской ядерной бомбе, бактериологическом оружии и так далее.

Но впоследствии рашистская пропаганда, вне всякого сомнения, заявит, что украинцы ни на кого не напали, не подорвали ничего ядерного и заразили никого смертоносными вирусами ИМЕННО благодаря проведенной «спецоперации».

И то, что для сознательного наблюдателя выглядит совершенно безумием, в глазах по крайней мере части россиян послужит доказательством сознания и рациональности их власти!

Но вернемся к пункту а, то есть программы-минимум военного характера. Не обладая ни подробной информацией о реальном раскладе сил, ни специальными военными знаниями, было бы бессмысленно пытаться спрогнозировать ХОД событий. Но достаточно очевидно НАПРАВЛЕНИЕ, в котором сейчас может двигаться покоцанная рашистская машина смерти.

1) Продолжать давление на Киев, Харьков и Северо-Восток (Чернигов, Сумы), постоянно висеть угрозой с моря над Одессой, периодически дергаться на Николаев и Запорожье.

Не будем гадать, насколько они могут продвинуться и сколько их трупов там останется. Пушечного мяса им не жалко, как мы уже не раз убедились. Но сковывать наши силы они будут во всех возможных направлениях.

Тем более не жалко им мирных украинцев. Поэтому будут продолжаться бомбардировки и обстрелы гражданских объектов и жилых массивов.

У рашистов, кстати, нет цели геноцида – все даже хуже. Для них убийства мирных жителей и разрушение инфраструктуры – всего лишь способ завоевания выгодных позиций для выдвижения политических требований, да и ослабления Украины на будущее. Так сказать, nothing personal – ничего личного! Что определенным образом хуже даже гитлеризма.

Еще одно важное для врага направление – захват контроля над максимальным количеством объектов критической инфраструктуры. ЧАЭС, ЗАЭС, сегодня уже зашла речь о газокомпрессорных и газораспределительных станциях. Все это тоже – инструменты шантажа.

2) Тем временем орки будут максимально закрепляться на Юге. Незаконные аресты «неблагонадежных» в Херсоне и Мелитополе, массированная пропаганда параллельно с отсечением местных от источников информации со свободных территорий и окружающего мира, обещания-пляски вроде «списания коммунальных долгов» – все это явный путь к устройству какой-либо «народной республики».

Именно поэтому в перспективе не исключено, что рашисты будут продвигать «замораживание конфликта» – то есть прекращение огня без отвода войск. Им понадобится время на укрепление позиций на Юге, в печально известном «коридоре на Крым». Речь идет как о полицейско-оккупационном, так и об административном, экономико-логистическом и, конечно, военном закреплении.

В таком варианте российский контингент на остальной украинской территории, по сути, приносится в жертву. Особенно это касается соединений, брошенных под Киев: если ВСУ, в конце концов, не дадут им «зеленый коридор» в результате тех или иных политических договоренностей в верхах, эти соединения после наступления тепла окажутся элементарно отрезанными от «братской Беларуси».

Конечно, здесь ситуацию может несколько изменить открытое вступление в войну самой Белоруссии: пока писался этот текст, стало известно, что уже 11 марта Лукашенко неожиданно собрался в Москву.

Ну а между тем для контроля над «крымским коридором» врагу очень необходим Мариуполь. Вот для чего нужна сковка наших сил на остальных территориях. Сейчас этот город, без преувеличения, остается нашим – уж извините – Сталинградом. Вот только российские фашисты сегодня на Кальмиусе находятся в более выгодном положении, чем немецкие на Волге 80 лет назад.

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Безусловно, события могут развиваться как хуже, так и более благоприятно для Украины: для конкретных прогнозов, как уже сказано, нужно владеть закрытой информацией с обеих сторон. Но не подлежит сомнению, что в ближайшее время результаты войны все еще будут формироваться не за столом переговоров, а на поле боя.

Заботимся о наших бойцах, и они позаботятся о нас.

Александр Михельсон, Черкассы, InfoKava