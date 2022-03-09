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Колумнистика / Война / Исследование

О чем вопят голоса за вражеской российской границей: нашествие фейков как часть войны

21:29, 09 мар 2022
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Журналист, публицист, переводчик Александр Михельсон, имеющий значительный опыт аналитической и репортерской деятельности, ведет разъяснительную работу во времена, когда отовсюду выплывает целый шквал разнообразной информации. Сейчас очень важно слово правды и анализа событий. Особенно когда это касается голосов из-за вражеской границы.

У врага очень показательная пропагандистская агония. К примеру, за последние часы оказалось, что Украина готовилась страшно-престрашно напасть на "свабодный Данбас". В марте.

Знаете, зачем? Ибо "в их распоряжении" есть целый приказ по Нацгвардии, и "в соответствии с приказом, заместителю командующего Нацгвардии была поставлена ​​задача с 7 по 28 февраля 2022 г. организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы Нацгвардии в составе (...) бригады Вооруженных сил Украины".

Не дают НИКАКОЙ цитаты, а для чего? Но выводы уже сделали!

А еще у нас таки есть "американские лаборатории по биологическому оружию". Да-да. Потому что Нуланд там, в Америке, несколько часов назад сказала, что переживает, чтобы они не попали в руки орков.

Ну, то есть нет. Она не сказала, что они американские. И что они – по разработке оружия. И вообще по разработке чего угодно. Просто сказала "биолаборатории" – и не то, что их могут захватить, а что их разгромят. Но ведь здесь все ясно, не правда ли?

Примеры можно умножать, это только самые свежие из самых тупых. А так сюда - и "в нашей базе данных с учетом прошедших суток документально обработано уже 2 541 367 обращений по разным каналам связи с конкретными гражданами Украины (?); и о 250 нацгвардейцах, которые помогли "доблестным русским" погасить устроенный, гм, диверсантами пожар на Запорожской АЭС и были отпущены домой; и так далее.

И вот к чему это все я.

Во-первых, это вам не "Раша тудей", где пропагандируют, например, что мы своих беженцев в ЕС специально заражаем сибирской язвой. Это – официальное Минобороны, и хотя многие читатели скажут, что какая, на хрен, разница, разница есть.

Ибо, во-вторых, это косвенно свидетельствует, что всяким "Рашам тудей" уже даже в Раше мало верят тудей, то есть, сегодня. И приходится притягивать напрямую государство, которое все-таки все-таки старалось отстраниться.

Заодно понятно, что, от кого бы ни исходил весь этот бред, он отнюдь не может быть предназначен для внешней пропаганды. Следовательно, рашисты на это уже и не рассчитывают. А пытаются хоть как-то укреплять внутреннюю атмосферу КНДР-2. Например, на случай внутренних проблем и/или контрнаступления Украины на временно оккупированные территории.

Это агония в том плане, что "страшилки" призваны заместить отсутствие позитива, потому что его уже не на чем даже нафантазировать. Ну не рассказывать же по телевизору, что в Мариуполе сепары якобы где-то продвинулись на 800 метров вперед? Это реальное сообщение, если что, но как же его рассказать "скрепному" россиянину, чтобы у него не возникло неудобных ассоциаций со Сталинградом?

В то же время это агония с надеждой на подготовку к отступлению. Потом можно будет сказать, что все лаборатории разгромили, Донбасс "защитили", Нацгвардии уже ну совсем не существует и так далее.

Но это – потом. А наступление этого "потом" - в руках тех, кто колошматит уродов сейчас.

И не забываем, что злобные твари в агонии все еще остаются крайне опасными.

Александр Михельсон, Черкассы, InfoKava


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