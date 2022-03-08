На полки АТБ возвращаются товары компании "Рошен" и наша Ряба"

На полках сети магазинов "АТБ" снова появится продукция двух торговых марок, которые резко исчезли месяц назад.

Компания "АТБ-Маркет" приняла решение возобновить поставки "Рошен" и "Наша Ряба". Вскоре они разнообразят ассортимент супермаркетов по всей Украине в непростые для нашей страны времена.

На странице АТБ в Фейсбуке подробно объясняется, по каким причинам резко поменялось решение, принятое в начале февраля. Тогда с прилавков исчезла продукция "Рошен".

Но сейчас важнейшую роль играет максимальное обеспечение украинцев продуктами питания и товарами первой необходимости. Сейчас нужно объединяться вместо того, чтобы выяснять партнерские отношения. "Нужно действовать решительно, совместно и игнорировать прошлые недопонимания", - поясняется в сообщении.

Источник: Диалог.UA