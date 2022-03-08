Эмбарго на продажу российской нефти: результаты и решения

Крупнейшая энергетическая компания Украины, крупнейший частный добытчик газа и крупнейший трейдер компания ДТЭК опубликовала обращение по эмбарго на газ и нефть России.

"Мы с уверенностью заявляем, что российскую агрессию против Украины продолжает подпитывать только расчет на сохранение сверхдоходов от продажи углеводородов.

Текущие рекордные цены на нефть и газ укрепляют уверенность агрессора по поводу наличия денег на новые крылатые ракеты против украинских городов.

Ведущие страны мира начали консультации по эмбарго на покупку российской нефти.

Мы от имени 250 тысяч энергетиков, газовщиков и шахтеров просим защитить жизнь наших детей в их домах и принять решение о полном эмбарго российской нефти и газа.

При этом сорта нефти URALS и ESPO должны стать токсичными и не могут перепродаваться через посредников.

Полное эмбарго не приведет к потрясению Западного мира. В мире достаточно производителей, способных нарастить добычу и компенсировать потери российской нефти. Также есть решения на уровне правительств по использованию стратегических запасов.

Что касается газа, то европейские страны имеют не менее 7 месяцев для накопления альтернативного ресурса и трансформации своего энергопотребления в отопительный сезон.

Мы убеждены, что это единственный способ вынудить Россию прекратить войну – остановить убийства мирных жителей, разрушение домов, школ, детских садов и больниц.

Покупка российских углеводородов сегодня – это плата за смерть наших детей в самой ужасной войне, развязанной в центре Европы.

Политический режим в Москве, лживо спекулируя безальтернативностью своих поставок, пытается сделать Западный мир соучастником своих преступлений против человечности.

Не будьте соучастниками! Введите полное эмбарго на нефть и газ из России! Остановите убийства наших детей!» – говорится в обращении.

Появилось оно в момент, когда США размышляли над объявлением эмбарго.

А уже сегодня, 8 марта, президент Байден объявил о введении эмбарго на импорт российской нефти в США.

"Сегодня я сообщаю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российских нефти и газа. Это значит, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США, таким образом американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине ", – заявил американский президент в обращении во вторник.

В 2021 году доля российской нефти в импорте США составляла около 3%, а с учетом нефтепродуктов – до 8%.

По его словам, американцы объединились, чтобы поддержать украинский народ, и ясно дали понять, что США не должны финансировать войну Владимира Путина против Украины, покупая российскую нефть.

Байден предупредил американцев, что данное решение приведет к удорожанию бензина в США.

Источник: Лига. НЕТ