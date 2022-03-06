Оккупанты сорвали "зелёный коридор" в Мариуполе - это и другие важные известия

Плотный поток новостей не иссякает. Тревожный накал тоже повышается. Но надо мобилизовываться и стремиться к тому, чтобы оценивать информацию по степени достоверности и необходимости, отсекая фейки и панические настроения. Нам расслабляться сейчас никак нельзя. Мы напоминаем: мы даём ту информацию, которая может случайно пройти мимо вашего внимания. Источники заслуживают доверия.
- Бенджамин Ференц – последний оставшийся в живых обвинитель Нюрнбергского процесса, на котором судили нацистов после Второй мировой, считает, что будущее заключение Владимира Путина вполне реально
«Преступления, которые сейчас совершает Россия против Украины – позор для человеческого общества, виновные должны быть привлечены к ответственности за агрессию, преступления против человечества и за убийства», – считает Ференц.
- Бортом специального летного отряда "Россия" из Вашингтона вылетят объявленные персонами нон-грата российские дипломаты, сообщила представитель МИД РФ Захарова. Ранее в обход закрытого неба в США вылетел российский самолет, чтобы забрать объявленных нон-грата дипломатов.
- Бывшие британские королевские морские пехотинцы прибыли в Украину, чтобы помочь в войне с российскими оккупационными войсками. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил американский журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон.
- Примечательно, что по состоянию на 6 марта в Украину направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, заявление которого цитирует информационное агентство "Украинские национальные новости". Согласно опубликованной информации, общее число заявок со стороны добровольцев в последние дни увеличилось до 20 000 человек.
- Сегодня, 6 марта, планировалась вторая попытка эвакуации детей и женщин из города Мариуполя, который подвергается ожесточенным атакам со стороны армии РФ. Россияне дали гарантии безопасности и в очередной раз их сорвали. Об этом в Telegram сообщил боец полка “Азов”, который участвует в обороне Мариуполя. “Ситуация в Мариуполе тяжелая. Продолжаются обстрелы. Сегодня был запланирован “зеленый коридор”, который в очередной раз сорвали войска РФ. Эта нечисть обстреливает те места, по которым должны были выходить люди... Находиться просто на улице очень опасно”, - рассказал представитель “Азова”. Стоит отметить, что накануне Россия аналогично сорвала договоренности о “зеленых коридорах” для Мариуполя и Волновахи. Россияне, дав Украине гарантии безопасности, начали обстрел мест, по которым планировался вывод гражданского населения из этих городов.
Источники: Диалог.UA, ZN.UA