Оккупанты сорвали "зелёный коридор" в Мариуполе - это и другие важные известия

Сегодня, 6 марта, планировалась вторая попытка эвакуации детей и женщин из города Мариуполя, который подвергается ожесточенным атакам со стороны армии РФ. Россияне дали гарантии безопасности и в очередной раз их сорвали. Об этом в Telegram сообщил боец полка “Азов”, который участвует в обороне Мариуполя. “Ситуация в Мариуполе тяжелая. Продолжаются обстрелы. Сегодня был запланирован “зеленый коридор”, который в очередной раз сорвали войска РФ. Эта нечисть обстреливает те места, по которым должны были выходить люди... Находиться просто на улице очень опасно”, - рассказал представитель “Азова”. Стоит отметить, что накануне Россия аналогично сорвала договоренности о “зеленых коридорах” для Мариуполя и Волновахи. Россияне, дав Украине гарантии безопасности, начали обстрел мест, по которым планировался вывод гражданского населения из этих городов.