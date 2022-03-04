Война России против Украины, день девятый. Хроника сопротивления

Путин мечтал уложиться в 2-3 дня. Украина оказывает ожесточенное сопротивление уже девятые сутки. Враг сильнее. У него больше людей и техники. Но у украинцев больше желания отстоять свою страну. Утраты страшные! Число погибших мирных украинцев приближается к 500. Число погибших военных сейчас официально примерно полторы тысячи, но их может быть значительно больше. Города разрушены. Инфраструктура еще стоит, но она на грани. Но люди - крепче бетона и железа. И Президент Украины не сдается. И Киев, мать городов русских – стоит!

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Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака та «антикризовий менеджер» ОПУ Михайло Подоляк: "Можливо, у наших партнерів є певне непорозуміння того, що робить Росія. А Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни, намагаючись заподіяти максимальні збитки об'єктам української критичної інфраструктури, громадянській інфраструктурі, звичайним людям. Щоб викликати максимальні панічні настрої. Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Ніколи раніше жодна держава не намагалася шантажувати бойнею під атомною станцією, ведучи бойові дії".

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія: "Трофейна техніка та озброєння мають бути негайно використані для оборони".

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Міністр оборони України Олексій Рєзніков: "ЗСУ як трофеї завоювали більше техніки, ніж отримали від української "оборонки" за 8 років".

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Заступник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко росіянам: "Україна - це ваш Афганістан. Тільки 10 років до розвалу Росії чекати не доведеться. Вкладемося за місяць!"

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The Times: "Влада Великобританії планує розміщувати біженців з України в конфіскованих особняках російських олігархів".

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Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував російським діячам культури, які виступають проти війни та яким загрожують російські правоохоронці, після перемоги переїхати з путінської Росії до Одеси.

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Президент Володимир Зеленський: "Зараз окупанти готують провокацію в Херсоні. Мають намір розіграти виставу з нібито мітингом за Росію. І для цього вони завезли до міста чужинців, шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку, начебто Херсон вже не український..."

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Рада ООН з прав людини проголосувала за розслідування порушень прав під час агресії РФ проти України.

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Оператор Північного потоку-2 Nord Steam 2 AG подала на банкрутство.

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Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram повідомила, що Верховна Рада вимагає від міжнародної спільноти запровадити в Україні миротворчі сили на підставі Резолюції ГА ООН 377(V) "Об'єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року. Також Верховна Рада звернулася до Генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

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США неодноразово наголошував, що не посилатиме своїх воїнів боротися за Україну, але Штати активно допомагають нам зброєю, дипломатією, розвідкою, санкціями проти окупанта та грошима. Як повідомляє Washigton Post, Адміністрація Президента Байдена звернулася до Конгресу з проханням схвалити допомогу Україні у розмірі 32,5 мільярда доларів. Також Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль заявив, що його польський колега Матеуш Моравецький закликав ЄС надати Україні допомогу у розмірі 100 мільярдів євро на відновлення зруйнованої інфраструктури. Нагадаємо, що бюджет України на 2022 рік становить 1,267 трлн. гривень (приблизно 42 мільярди доларів).

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У Брюсселі розпочалася спеціальна зустріч НАТО, на якій присутні генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, а також представники Фінляндії, Швеції та України, що не входять до військового блоку. Головне питання порядку денного - вторгнення Росії на територію нашої країни та довгострокові перспективи цієї війни. Столтенберг нагадав про підтримку, яку НАТО вже надав Україні, але водночас наголосив, що альянс не є стороною конфлікту і більше - зовсім не бажає ставати його учасником. "Ми не хочемо війни з Росією. Але хочемо, щоб не залишалося непорозумінь щодо готовності НАТО захищати своїх союзників", - заявив він.

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Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів повідомляє Маріупольська міська рада: "Ситуація складна. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Також спостерігаються серйозні проблеми із мобільним зв'язком", - йдеться в повідомленні.

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Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що 3 березня служба почала доставку пенсій та субсидій по всій території України. "Сьогодні починається один із найвідповідальніших та найскладніших проектів в новітній історії Укрпошти – ми починаємо доставляти пенсії та субсидії для більш ніж 3 мільйонів наших клієнтів по всій території країни", - написав Смілянський у Facebook. "Хтось чекає нас вдома, а хтось переїхав, та вже, можливо, нервує, як там його чи її пенсія. Але ж нервувати не треба. Де б ви не були (звісно, якщо це на території України), Укрпошта зробить все, щоб доставити вам вашу пенсію та субсидії. А якщо ви не є клієнтом Укрпошти, а отримуєте пенсію в банку, але не можете дістатися до банкомату чи звичного банківського відділення – ми теж подбали про вас", - додав очільник Укрпошти.

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З 24 лютого по 4 березня з України виїхали 1 мільйон біженців на тлі нападу Росії. Про це повідомив Верховний комісар ООН для біженців Філіппо Гранді. “Лише за сім днів ми стали свідками виходу мільйона біженців з України до сусідніх країн. Ще для багатьох мільйонів всередині України настав час зброї зупинятися, щоб можна було надати рятувальну гуманітарну допомогу”, - написав Гранді у Twitter.

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Депутати Верховної Ради нарешті стали єдиною командою національного порятунку. Парламент оперативно та злагоджено реагує на виклики, пов'язані з війною, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, коментуючи результати пленарного засідання парламенту, що відбулося 3 березня. "Я не втомлюся повторювати, що кожен має знати своє місце в строю. І депутати не є винятком. Ми зібралися сьогодні, щоб проголосувати за дуже важливі закони. Все, що сьогодні є на часі: і про захист цивільного населення, і про протидію агресору в інформаційній війні, і про відповідальність за мародерство. Звичайно, проголосували і закони в інтересах нашої армії й ЗСУ та ухвалили деякі рішення для підтримки нормальної життєдіяльності країни", – зазначила Тимошенко, повідомляє пресслужба "Батьківщини". Повідомляється, що під час засідання депутати ухвалили 14 законів та одну постанову.

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Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами. Про це з посиланням на інформацію Державної інспекції ядерного регулювання України повідомляє голова Запорізької ОДА Олександр Старух вранці у п'ятницю, 4 березня. "Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими силами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні голови ОДА у Telegram з посиланням на Державну інспекції ядерного регулювання України. Зазначається, що "оперативним персоналом контролюється стан енергоблоків та забезпечується їх експлуатація відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації".

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до громадян Росії після нічного обстрілу російськими військами Запорізької АЕС, заявив, що вони повинні сказати своїй владі, що хочуть жити на землі без радіоактивного зараження.

За словами глави держави, нічна атака російськими військами Запорізької АЕС могла зупинити історію.

"Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію. Найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямим наведенням по станції. Це терор небаченого рівня. У російських військових повністю відбита пам'ять про Чорнобиль. Про цю трагедію", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю.

"Російські люди, як це взагалі може бути? Ми разом у 86-му році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт. Жертв. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та 30-кілометрової зони. Як ви могли це забути? А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці й говорити, що ви хочете жити. Жити на землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де кордон Росії", - додав він.

Зеленський наголосив, що тільки негайне закриття неба над Україною і посилення санкцій проти держави - ядерного терориста може гарантувати, що "Росія не битиме хоча б ракетами й авіабомбами по атомних об'єктах".

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відсутність будь-якої об'єктивної інформації, що підтверджує обвинувачення Росії на адресу України про нібито спроби розробити ядерну зброю. "Це питання для нас дуже ясне; у нас немає жодної інформації, яка ставила б під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження", - сказав він на пресконференції в штабквартирі МАГАТЕ у п'ятницю. "У нас немає інформації про будь-які відхилення матеріалів, будь-які незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї", - наголосив Гроссі. Він зазначив, що МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

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Головне управління розвідки міністерства оборони України попереджає громадян про активізацію проведення ворогом інформаційних операцій проти України. «За інформацією ГУР МО України, найближчим часом ворог активізуватиме проведення інформаційних операцій проти нашої держави. Не виконавши завдання з військового бліцкригу, російська федерація переходить до відверто терористичних засобів ведення бойових дій на території України. Водночас, російські окупанти приділяють значну увагу активізації інформаційно-психологічних операцій», — йдеться у повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у п'ятницю. Зазначається, що найближчим часом очікується комплексне та масштабне вкидання ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів. «Закликаємо українців бути пильними, вірити у Збройні сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел», — підсумували в ГУР Міноборони.

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У бельгійській столиці Брюсселі розпочалася надзвичайна зустріч міністрів МЗС країн-членів НАТО на тлі вторгнення російських військ в Україну. Як передає Укрінформ, про це йдеться у програмі Альянсу. Також у зустрічі беруть участь високий представник ЄС Жозеп Боррель та глави МЗС Фінляндії й Швеції. Очікується, що о 13.30 відбудеться пресконференція генсека НАТО Єнса Столтенберга. Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 4 березня обговорюватиме з главами МЗС країн НАТО надання Україні важкого протиповітряного озброєння. Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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Президент України Володимир Зеленський: «Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас за чисельністю. Який переважає нас за кількістю техніки. Але який на тисячі світлових років далекий від нормальних людей, які мають гідність..."

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Російські оікупанти вбили директора школи у селі Баштанка Миколаївської області, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім: "Мерзоти! У нас перші втрати серед цивільного населення", - написав Кім. За його словами, окупанти увірвалася до школи у селі Баштанка та розстріляли директора.

InfoKava за матеріалами ЗМІ та соцмереж



