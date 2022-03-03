Что надо делать, если в Украине внезапно отключат связь

Что делать, если в Украине внезапно отключат связь? Какие действия надо предпринять?

Даже если массового отключения связи в стране не будет, возможны локальные перебои. Поэтому на всякий случай кратко инструктируем

🔹 Может ли мобильная связь исчезнуть одновременно по всей стране?

Сети мобильных операторов обладают высокой плотностью и гибкой архитектурой — это позволяет сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые объекты выйдут из строя.

🔹 Как пользоваться мобильной связью на оккупированных территориях?

Для Android: "Настройки" - "Мобильная сеть" - "Операторы" - убрать галочку "выбирать автоматически" - согласиться на ручной поиск сетей - найти и выбрать сеть оператора и тип сети.

Для iOS: "Параметры" – сотовые данные – выбор сети – отключить функцию "автоматически" – найти и выбрать сеть своего оператора и тип сети.

🔹 Что делать, если существуют перебои в работе мобильной сети?

Обратите внимание на функцию отправки голосовых сообщений через мессенджеры. Это актуально в том случае, если ближайшая базовая станция не работает, но есть отрывочная связь с удаленной БС.

🔹 Что делать, если пропало эфирное ТВ?

Можно просматривать трансляцию украинских каналов на YouTube или скачать приложения для просмотра цифрового ТВ.

🔹 Насколько устойчива украинская интернет-сеть?

Физическая интернет-сеть обладает высокой стойкостью, однако чувствительна к перебоям с электроэнергией. Если будет электроэнергия – будет доступ к Интернету. При этом электроэнергия должна находиться по территории всей страны.

🔹 Какие наиболее устойчивые технологии связи есть в Украине?

Фиксированная телефония и Интернет по технологии FTTH.

🔹 Что делать, если мобильная связь и Интернет полностью исчезнет?

Телефоны с установленными специальными чат-приложениями могут создавать плотную сеть через общие точки доступа. Для этого необходимо заранее установить приложения Bridgefy, Briar.

Источник: Лента УП