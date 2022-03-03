"Поддержать"
Тренды:
Новости
Украина при поддержке мировой общественности переходит в фазу затяжной войны
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
"Призраку Киева" дали новый самолет. Теперь он – "Фантом Киева"!
Депутаты Верховной Рады в Киеве и законодательный орган страны – работает!
Что надо делать, если в Украине внезапно отключат связь
ООН проголосовала против войны в Украине
СБУ предупреждает о телеграммах-каналах, которые контролирует ФСБ России
Пока неизвестно, когда следующий раунд переговоров с РФ - Кулеба
Ожесточенное сопротивление украинцев ломает "картинку" российского диктатора: против Путина и друзья, и враги
Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата в ЕС
Работы Марии Приймаченко спасли: их спрятали жители Иванкова
Кто и чем из Евросоюза помогает Украине: за сутки более миллиарда евро
Российские нацисты попали почти в мемориал Бабий Яр - повреждена Киевская телебашня
Военные облигации "всё для фронта": будет привлечено 400 млрд грн
Из особо опасных мест в Украину вывозят не только людей, но и домашних животных
Все новости
Политика / Война

Что надо делать, если в Украине внезапно отключат связь

14:27, 03 мар 2022
123
Версия для печати

Что делать, если в Украине внезапно отключат связь? Какие действия надо предпринять?

Даже если массового отключения связи в стране не будет, возможны локальные перебои. Поэтому на всякий случай кратко инструктируем

🔹 Может ли мобильная связь исчезнуть одновременно по всей стране?

Сети мобильных операторов обладают высокой плотностью и гибкой архитектурой — это позволяет сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые объекты выйдут из строя.

🔹 Как пользоваться мобильной связью на оккупированных территориях?

Для Android: "Настройки" - "Мобильная сеть" - "Операторы" - убрать галочку "выбирать автоматически" - согласиться на ручной поиск сетей - найти и выбрать сеть оператора и тип сети.

Для iOS: "Параметры" – сотовые данные – выбор сети – отключить функцию "автоматически" – найти и выбрать сеть своего оператора и тип сети.

🔹 Что делать, если существуют перебои в работе мобильной сети?

Обратите внимание на функцию отправки голосовых сообщений через мессенджеры. Это актуально в том случае, если ближайшая базовая станция не работает, но есть отрывочная связь с удаленной БС.

🔹 Что делать, если пропало эфирное ТВ?

Можно просматривать трансляцию украинских каналов на YouTube или скачать приложения для просмотра цифрового ТВ.

🔹 Насколько устойчива украинская интернет-сеть?

Физическая интернет-сеть обладает высокой стойкостью, однако чувствительна к перебоям с электроэнергией. Если будет электроэнергия – будет доступ к Интернету. При этом электроэнергия должна находиться по территории всей страны.

🔹 Какие наиболее устойчивые технологии связи есть в Украине?

Фиксированная телефония и Интернет по технологии FTTH.

🔹 Что делать, если мобильная связь и Интернет полностью исчезнет?

Телефоны с установленными специальными чат-приложениями могут создавать плотную сеть через общие точки доступа. Для этого необходимо заранее установить приложения Bridgefy, Briar.

Источник: Лента УП


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Главные новости / Фото
Сегодня, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще