Что надо делать, если в Украине внезапно отключат связь

Что делать, если в Украине внезапно отключат связь? Какие действия надо предпринять?
Даже если массового отключения связи в стране не будет, возможны локальные перебои. Поэтому на всякий случай кратко инструктируем
🔹 Может ли мобильная связь исчезнуть одновременно по всей стране?
Сети мобильных операторов обладают высокой плотностью и гибкой архитектурой — это позволяет сохранить функции сети и возобновлять предоставление услуг, даже если некоторые объекты выйдут из строя.
🔹 Как пользоваться мобильной связью на оккупированных территориях?
Для Android: "Настройки" - "Мобильная сеть" - "Операторы" - убрать галочку "выбирать автоматически" - согласиться на ручной поиск сетей - найти и выбрать сеть оператора и тип сети.
Для iOS: "Параметры" – сотовые данные – выбор сети – отключить функцию "автоматически" – найти и выбрать сеть своего оператора и тип сети.
🔹 Что делать, если существуют перебои в работе мобильной сети?
Обратите внимание на функцию отправки голосовых сообщений через мессенджеры. Это актуально в том случае, если ближайшая базовая станция не работает, но есть отрывочная связь с удаленной БС.
🔹 Что делать, если пропало эфирное ТВ?
Можно просматривать трансляцию украинских каналов на YouTube или скачать приложения для просмотра цифрового ТВ.
🔹 Насколько устойчива украинская интернет-сеть?
Физическая интернет-сеть обладает высокой стойкостью, однако чувствительна к перебоям с электроэнергией. Если будет электроэнергия – будет доступ к Интернету. При этом электроэнергия должна находиться по территории всей страны.
🔹 Какие наиболее устойчивые технологии связи есть в Украине?
Фиксированная телефония и Интернет по технологии FTTH.
🔹 Что делать, если мобильная связь и Интернет полностью исчезнет?
Телефоны с установленными специальными чат-приложениями могут создавать плотную сеть через общие точки доступа. Для этого необходимо заранее установить приложения Bridgefy, Briar.
Источник: Лента УП