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Политика / Война / Россия

Пока неизвестно, когда следующий раунд переговоров с РФ - Кулеба

13:50, 02 мар 2022
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Россия не  изменила своих требований к Украине и надеется поставить на место президента предателя и беглеца Януковича. Предполагается, что он находится сейчас в Минске.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ.

Об этом Кулеба сказал на брифинге в среду, 2 марта.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры - пока неизвестно", - сказал Кулеба.

Он добавил, что требования россиян остаются прежними. Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны.

 Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что российская делегация прибудет на место переговоров 2 марта.

"Российская делегация сегодня ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков, надеемся, что они приедут", - цитируют Пескова РосСМИ.

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Напомним, по данным источников в украинской разведке, беглый президент Виктор Янукович в настоящее время находится в Минске, сейчас Кремль готовит его к спецоперации. По одному из сценариев, его попытаются объявить "президентом Украины" там.

Источник: Европейская правда

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