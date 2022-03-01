Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата в ЕС

В Европарламенте 1 марта призвали ЕС работать над тем, чтобы скорей предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз и проголосовали за ответную резолюцию. Да, процедура очень сложная и многоступенчатая. Быстро не получится даже при всеобщем желании.

Статус кандидатства очень важен. Он даст официальное признание европейской перспективы Украины. Решение было принято почти единогласно. Документ резолюции назывался "Российская агрессия против Украины". За него проголосовали депутаты Европарламента на внеочередном заседании.

Всего проголосовало 676 человек:

"За" – 637;

"Против" – 13;

Воздержались – 26.

Большинство присутствующих евродепутатов были на заседании в футболках с украинскими флагами. Также на столах в зале было много маленьких желто-голубых флажков.

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