Кто и чем из Евросоюза помогает Украине: за сутки более миллиарда евро

Украина только за 28 февраля получила большую поддержку от своих зарубежных партнеров, встревоженных вторжением России.

От ЕС Украине поступило летальное вооружение на сумму 450 млн евро.

Норвегия передала гуманитарную помощь на сумму 230 млн евро

Италия помогла на 110 млн евро.

Бельгия передала Украине 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанковых орудий.

Германия поставила противотанковое вооружение и 500 зенитных ракет Stinger.

Чехия передала вооружение и технику на сумму $18 миллионов

Швеция поставила 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Украинские летчики отправились в Польшу получать 70 современных истребителей.

Апостроф