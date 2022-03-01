В Украине введен временный безвизовый режим для иностранных добровольцев

В Украине введен временный безвизовый режим для лиц, которые хотя вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Сегоня такой указ подписал президент и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

В частности, в указе говорится:

<В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю:

1. Ввести с 1 марта 2022 года временно период действия военного положения к принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором.

2. Кабинета министров Украины принять меры, которые следуют из этого Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу дня его обнародования.

Указ уже вступил в силу.



