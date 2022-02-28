Украина подписала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре

Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

Об этом заместитель руководителя ОП Андрей Сибига написал в Фейсбуке.

"Только что президент Украины В.Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Вместе с главой ВРУ Р.Стефанчуком и премьер-министром страны Д.Шмигалем подписано также Совместное заявление. Документы уже на пути в Брюссель".

Зеленский также прокомментировал своё действие:

"Подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Уверен, что это реально".

Согласно процедуре заявка на членство в ЕС должна быть направлена ​​председателю Совета Евросоюза. Сейчас Совет возглавляет Франция.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко, подписавший Соглашение об ассоциации с ЕС и закрепивший евроинтеграционный курс в Конституции Украины, приветствовал решение шестого Президента Украины Владимира Зеленского официально подать заявку Украины на членство в Европейском Союзе.

Процедура рассмотрения заявки Украины может быть важной для президента Зеленского, учитывая, что этот вопрос может быть потенциально использован на переговорах с РФ, поскольку Евросоюз - это проект, базирующийся на основе мира и разрешения конфликта путем диалога.

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Утром 28 февраля президент Владимир Зеленский обратился в Европейский Союз относительно присоединения Украины за спецпроцедурой. По его словам, украинцы заслуживают членства в ЕС.

После вторжения России несколько стран ЕС призвали предоставить Украине перспективу членства, а Словакия предложила создать специальную процедуру для присоединения Украины к ЕС.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что считает Украину "одной из нас" и хочет видеть ее в ЕС. Несмотря на это, она не стала уточнять, каковы шансы Украины на вступление в ЕС, особенно по ускоренной программе.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина имеет четко европейскую перспективу, но сейчас "мы должны бороться с агрессией".

Источник: Украинская правда

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