Украина подала иск к России в Международный суд в Гааге

Полномасштабная война, которую руководитель соседней страны цинично называет "военной операцией", требует официального реагирования мирового сообщества. Этим способом, как известно, есть Международный суд в Гааге.

Украина официально направила против России иск в Международный суд ООН в Гааге и требует наказать за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в воскресенье, 27 февраля.

«Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе», — написал он в Твиттере

Ранее Зеленский заявил, что атаки российских оккупационных войск на города и поселки Украины заслуживают привлечения к Международному трибуналу, а преступные действия — лишения права голоса в Совбезе ООН:

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«Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить. Они врали, что не будут трогать гражданское население, но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. Они сознательно выбрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь нормальной».

Российские оккупанты атакуют детсады, больницы, жилые дома, а то, что они делают в Харькове, Ахтырке, Киеве, Одессе и других городах и поселках, «тянет на Международный трибунал», добавил президент.

24 февраля президент России Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину, начав войну. По состоянию на утро 26 февраля в результате полномасштабного нападения РФ погибли 198 украинцев, в том числе трое детей; 1115 — получили ранения. В Офисе президента заявили, что с момента вторжения погибли 3,5 тыс. российских военных, почти 200 попали в плен.

27 февраля в Генштабе ВСУ заявили, что колонны бронированной техники российской армии замедлили темпы продвижения вглубь территории Украины. Военные и гражданские обороняются от агрессора всеми силами и на всех фронтах — от Киева до Херсона и Харькова, от западных областей до зоны ООС.