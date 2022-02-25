Российская Федерация убивает мирных жителей в Украине

Россия цинично врёт своим гражданам и мировому сообществу о том, что они "осуществляют точечные удары по военным объектам". На самом деле обстреливаются жилые кварталы, больницы, частные дома граждан и автомобили с людьми.

Вот только несколько примеров ударов по мирным жителям.

Мариуполь

В результате обстрелов, произведенных Российской Федерацией 24 февраля, в Мариуполе были ранены шесть человек и разрушены более десяти домов. Обстрелы пришлись на разное время по жилым массивам города. Улица Вишневая [ранее Большевистская] приняла первый удар от РФ. Была задействована система залпового огня «Смерч». Повреждено 12 домов, из них четыре – разрушены.

Ранены пять человек – мирные жители, один из них ребенок. Все они получили медицинскую помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Второй обстрел пришёлся на улицу 130-й Таганрогской дивизии. Муниципальные службы выехали локализовать ситуацию. Начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай получил пулевое ранение в спину.

Также враг нанес удар по аэропорту Мариуполя. Повреждена взлетно-посадочная полоса. Обстрелян ближайший к аэропорту посёлок Покровское. Убиты три мирных жителя.

Бровары (Киевская область)

В момент нападения России, в пять утра 24 февраля, Броварской, военный городок №161 подвергся удару с воздуха. Во время авиаудара сгорело здание и четырёхэтажный жилой дом, частично поврежден 3 и 4 этаж, жители эвакуированы. Есть раненые и пострадавшие.

Ворзель (Киевская область)

В Ворзеле 25 февраля российские захватчики обстреляли детский дом, в котором находилось 50 детей.



“Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня “Град” в одно из помещений детского дома в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. В результате указанных противоправных действий пострадавшие отсутствуют, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях”, – сообщила генпрокурор Венедиктова.

Дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют, принимаются меры по эвакуации.

село Липецкое (Одесская область)

В результате удара по воинской части в селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека.

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вытащили из-под завалов шесть человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу. Один из спасенных скончался в больнице. Всего погибли 11 мужчин и 11 женщин. Работа по установлению погибших и пострадавших завершена.

Харьков

На выезде из Харькова танком обстреляна частная машина с пассажирами. Водитель ранен, мать девушки-пассажирки убита.

Ахтырка

В Ахтырке город обстреляли "Ураганами". 25 февраля два снаряда попали в двухэтажное здание детского сада, в результате чего погиб охранник, пострадала сотрудница детсада и двое детей получили осколочные ранения.

Киев

25 февраля после четырех утра ракетные удары нанесли по жилым кварталам Киева. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал многоэтажный жилой дом на улице Кошица, 7-А. Ранения получили четверо жителей дома.

Из-за наезда российской бронетехники, на частное авто на Оболони пострадал мирный житель – пожилой мужчина. Он находится в реанимации в больнице скорой помощи. В тяжелом состоянии.

По материалам СМИ и ГСЧС