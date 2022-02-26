Сотрудничество между Укрзализныцей и РЖД полностью прекращено

Железнодорожники Украины призвали железнодорожников Российской Федерации не поддерживать войну и бойкотировать все военные перевозки и операции. И чем это закончилось?

Нас объединяет единый путь и единственное желание к миру, подчеркнуто в обращении.

Но РЖД продолжила перевозку военной техники и все операции и подвозила военную технику и танки к границам Украины. Тогда АО Укрзализныця прекратила какие-либо отношения и взаимодействие с ОАО "Российские железные дороги".

Теперь связи с РЖД в Украине нет.

Железнодорожные переходы между странами, которые обеспечивали ранее перевозку тысяч грузов и приносили экономикам обеих стран миллионы долларов разрушены. Также прекращена диспетчерская связь с РФ.

Запрос РЖД на возобновление связи с АО Укрзализныця ничего не имел общего с гуманитарной миссией, это была никчемная попытка возобновить поставки военной техники.

"Ответ от нашего диспетчера они получили – это позиция всей компании, сказали в Укрзализныце.

И хотя ответ диспетчера был достаточно сильным в выражениях, теме дня он отвечает полностью.

Укрзализныця полностью переориентирует грузовые перевозки в Европу и продолжит развивать «Шелковый путь» в обход России. Компания готова стать полноценным участником логистической цепочки Европейского Союза.

Также Укрзализныця продолжит развивать перевозки со странами Азии, в частности, Китаем, и обеспечит качественную и быструю логистику между Азией и ЕС, но уже без участия России.

Сейчас Укрзализныця" организует эвакуационные рейсы. Они бесплатные.

Приоритет предоставляется детям, женщинам и пожилым людям, при наличии мест сесть в поезд могут все остальные пассажиры. Другие поезда двигаются по стране, но из-за уменьшения скорости и остановок у блок-постов в случае необходимости график движения меняется, поэтому пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзалах и ждать следующего эвакуационного поезда. Посадка на поезда и их отправка продолжаются даже в комендантский час.

Источник: Укрзализныця