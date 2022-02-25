Хочу извиниться перед Зеленским: он действительно Президент

Да, я не являюсь его симпатиком. Да, я считаю, что не так уж он и умен. Да, я уверена, что уровень коррупции за время его каденции однозначно вырос. Ему многое еще можно "залить за шкуру", но...

Но он сейчас находится в Киеве. Он никуда не убежал. Он не вывез свою семью. Он пытается спасти страну.

Зеленский все время общается с международным сообществом.

Зеленский управляет войсками.

Зеленский записывает обращение к гражданам. Да, "видосики", но сейчас они очень нужны, и в этих обращениях он выглядит уверенно и оптимистично.

Но самое важное, что уже заканчиваются вторые сутки войны, а Украина стоит. Конечно, это заслуга далеко не только Зеленского, но и его тоже.

Он старается. Я не подтруниваю. Он действительно старается.

"Слуги" в большинстве своем на местах. Рада работает.

В общем, работают все, кто должен там, где должны.

СМИ работают. Медики работают. МЧС работает. Банки работают. Связь нормальная. Магазины обеспечивают необходимым. Украинцы сдают кровь для раненых, а добровольцы стоят в очередях в армию.

Паники нет.

Не знаю, что произойдет ночью и завтра. Развитие событий может быть катастрофическим, потому что хуже может быть всегда. Но Украина – не исчезнет. Она есть. Была, есть и будет. Даже если проиграет эту ужасную войну и Путин действительно начнет "денацификацию", то есть - начнет уничтожать юную, еще не взрослую нацию. Будет, потому что эта юная нация уже сейчас демонстрирует единство, мужество и стойкость в столь страшное время.

И Президент демонстрирует, что он уже не Голобородько. Он уже не клоун. Он уже не марионетка Коломойского. Он – Президент Украины.

Ирина Шевченко, InfoKava