Украинцы останутся на связи даже при отсутствии на телефонных счетах средств

Украинцы смогут пользоваться мобильной связью даже если у них не окажется на телефонном счёте денег или они не будут иметь возможности пополнить телефон.

24 февраля Госспецсвязь обратилась к мобильным операторам с просьбой не отключать от интернета и мобильной связи абонентов, у которых нет средств на балансе.

Пресс-служба lifecell сообщила о начислении всем своим пользователям пакета услуг без дополнительной платы. Он будет действителен в течение 30 дней, пишет "Интерфакс".

"Киевстар" сделал доступными звонки всем даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу. Кроме этого, абоненты оператора смогут воспользоваться "Домашним Интернетом", даже если на счете нет денег.

Vodafone обещает сделать все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом.

К этой инициативе присоединился и "Укртелеком".

Источник: Диалог.UA: https://news.dialog.ua/247020_1645729127?fbclid=IwAR2sDv2TREwZ_UXkzYjvk3zx77qfags16XkF79s4Akm96tXMDaQy-z6MwI8