Западные банки опасаются обслуживать покупателей российской нефти

В четверг после вторжения России на Украину мировой нефтяной рынок погрузился в хаос: ведущие покупатели российской нефти с трудом смогли получить гарантии в западных банках или найти суда для перевозки российской нефти.

По крайней мере, три крупных покупателя российской нефти не смогли открыть аккредитивы в западных банках для покрытия закупок в четверг, сообщили четыре торговых источника, ссылаясь на неопределенность на рынке после российского вторжения в Украину.

Россия добывает каждый десятый баррель в мире, и цены на нефть в четверг подскочили до уровня выше 100 долларов за баррель, самого высокого с 2014 года, из-за опасений перебоев.

Нефтяной рынок уже страдает от ограниченных поставок из-за многолетних низких инвестиций и на фоне бурного роста спроса, вызванного ослаблением ограничений, связанных с пандемией, по всему миру.

Аккредитивы от банка покупателя являются стандартной практикой в торговле сырьевыми товарами и гарантируют банку продавца, что платеж будет произведен полностью и в срок.

Среди крупнейших покупателей российской нефти - западные нефтяные компании, такие как BP и Shell, ENI, TotalEnergies, Equinor, Chevron и Exxon Mobil, а также такие торговые дома, как Vitol, Glencore, Trafigura, Gunvor и Mercuria.

Источники не назвали, какие банки отказались выдать аккредитивы.

Запад пообещал ввести жесткие санкции против России за вторжение, которые потенциально могут включать отключение России от системы финансовых транзакций SWIFT.

Но это также будет иметь серьезные последствия для западной экономики, поскольку может нарушить экспорт столь необходимых товаров на фоне галопирующей инфляции, поэтому некоторые западные партнеры России против такой меры.

Однако большинство ведущих западных банков активно финансируют сырьевые товары и выдают аккредитивы.

Пока неясно, в какой степени отсутствие аккредитивов может нарушить российский экспорт, некоторые трейдеры говорят, что компаниям и банкам потребуется как минимум несколько дней, чтобы разобраться в новой правовой среде.

Между тем, ставки на погрузку в российских портах и разгрузку в Северной Европе за один день выросли в три раза до 300 мировых ставок, или около 2,3 млн. долларов за судно, по сравнению со 100 мировыми ставками, поскольку многие судовладельцы отказываются заходить в российские порты.

"Около 90% судовладельцев говорят нам, что они будут сидеть и оценивать ситуацию", - сказал один из судовых брокеров.

Один судовладелец заявил, что не будет работать с российскими партнерами.

Танкерные перевозчики также опасаются брать на себя риски работы с Россией, которой Запад грозит жесточайшими санкциями, включая меры против госбанков и экспортный контроль, пишет Bloomberg.

Представители пяти нефтетрейдинговых компаний и нефтеперерабатывающих заводов рассказали агентству, что временно не покупают российское сырье.

Тем не менее, танкер, Delta Sailor, был зафиксирован на World Scale 300 для загрузки в российских балтийских нефтяных портах с 28 февраля по 1 марта, чтобы отправиться в северо-западную Европу. Ранее в тот же день танкер "Минерва Хелен" был аналогичным образом забронирован в кратчайшие сроки для погрузки в том же районе при масштабе более 200.

В Черном море у берегов Одессы в результате взрыва бомбы пострадало судно, принадлежащее Турции, что побудило судоходные компании избегать заходов в порты Черного моря.

Источник: Reuters