Украина отключилась от энергосистем России и Беларуси - пока только в тестовом режиме

23 февраля для Украины оказалось поистине историческим днём: впервые энергосистема начала работать в де-факто изолированном от смежных энергосистем (России и Беларуси) режиме. К этому шли долго, но пришли.

ОЭС Украины отключили от смежных энергосистем. Нет ни арабо-белорусского импорта, ни перетоков от Российской Федерации, сообщает Телеграмм-канал "Щитовая".

Как отмечают специалисты, украинцы этого даже не почувствовали: система работает хорошо, цены не подскочили. Резервов достаточно, частота в норме.

Со значительной вероятностью в синхронную работу с РФ и РБ после 26 февраля и до интеграции в ENTSO-E возвращаться Украина не будет, считает автор поста в Телеграмм-канале "Щитовая".

"Укрэнерго" вместе с ENTSO-E давно запланировали дать украинской энергосистеме поработать неделю-вторую в островном режиме – без помощи соседних стран, составлен был график проведения тестов в изолированном режиме. И вот 23 февраля это, наконец, свершилось.

По мнению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Украина сможет окончательно достичь энергетической интеграции с ЕС в 2023 году.

"Я считаю, что синхронизация в 2023 году вполне возможна. Более того, мы в "Укрэнерго" считаем, что мы обязательно этого достигнем, и это станет наиболее значимым устойчивым ответом на те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в нашей энергосистеме", ‒ сказал ранее Кудрицкий.

Юрий Витренко считает, что энергосистемы можно будет синхронизировать с европейскими ещё в 2022 году.

Запланированной работе не помешала даже угроза полномасштабного вторжения России, которая нависла сейчас над Украиной. Впрочем, у экспертов на событие разные взгляды: кое-кто считает очень рискованным переходить на внутренний ресурс в такой опасный момент. А иные прогнозируют неминуемое повышение стоимости электроэнергии для населения - она будет стоить столько же, сколько стоит в Европе. Тем не менее такой шаг - показатель независимости от ненадёжных соседей.

Источник: Щитовая

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